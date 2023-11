Tonny verzamelt speelgoed voor kansarme gezinnen

Met de feestmaand voor de deur, zet Tonny Smagge uit Vosseslag weer een grote inzamelactie voor speelgoed en kinderkledij op het getouw. “Ik weet wat armoede is: ik heb het zelf meegemaakt.”

Zijn huis staat bekend als het kersthuisje van de Vosseslag, en af en toe speelt hij zelf ook voor kerstman: twee jaar geleden zamelde Tonny Smagge (44) al eens 1.400 kilo speelgoed in voor kinderen uit kansarme gezinnen in de regio. “Dat hoop ik dit jaar nog eens over te doen”, zegt hij. “Ditmaal voor vzw Dito, maar ik zoek nog andere organisaties. Ik wil zoveel mogelijk mensen helpen.”

Dat altruïstisch kantje ontwikkelde Tonny naar eigen zeggen toen hij zelf een tijdje zonder dak boven zijn hoofd zat. “Ik leefde in die periode op straat, en ik kan je verzekeren: dakloos zijn is echt geen pretje. Zeker met de feestdagen, wanneer iedereen knus aan tafel zit. Ik heb met die donkere dagen ook vaak alleen gezeten en was dan bijzonder dankbaar als iemand hulp bood”, aldus Tonny, die zelf ook nog daklozen opving bij hem thuis. Vandaag verdient hij de kost als postbode. “Als je veel onder de mensen komt, hoor je ook veel schrijnende verhalen. Mensen kunnen nog amper de eindjes aan elkaar knopen, en het is tegenwoordig een beetje ieder voor zich, hé. Dat vind ik doodjammer. Waarom kunnen we elkaar niet uit de nood helpen?” Op het eerste gezicht zou je het de man nochtans niet geven: Tonny is zowat het schoolvoorbeeld van ruwe bolster, blanke pit. “Ik zie er inderdaad misschien wat ruig uit met al mijn tattoos, maar ik heb een peperkoeken hartje. Vanavond rijd ik nog naar Aartrijke om daar wat kinderspulletjes op te halen”, klinkt het. (WK)

Wie thuis ook nog materiaal liggen heeft om weg te geven, kan Tonny contacteren op het nummer 0476 65 58 03.