“Tong zal nog pak duurder worden”: vishandelaar reageert op nieuwe vangstquota

De wijziging van de vangstquota volgend jaar zal ook de visetende consument treffen. Want de prijzen van de nu al dure zeetongen zullen nog stijgen. Dat bevestigt Brugse vishandelaar Pieter Vanbesien. Volgens zijn collega Pieter Dhaese zijn er lekkere alternatieven.

Volgens Pieter Vanbesien, uitbater van vishandel Saint Pierre in Sint-Kruis, zullen wij allemaal de beslissing van de Europese lidstaten betreffende de visquota voelen in onze portemonnee: “De tongen zijn nu al vrij duur. De prijs van slibtongetjes zit zelden onder de 20 euro per kilo. Als tongen schaarser worden, omdat er minder mag op gevist worden, zullen de prijzen nog stijgen.”

Kabeljauw

“Op kabeljauw vissen onze Belgische vissers nog amper, want die vissoort is door de klimaatopwarming naar koudere waters , meer noordwaarts, getrokken. Oké, onze vissers mogen nu meer pladijs en rog vissen in 2024. Maar de Belgische consument vraagt daar niet achter, die is conservatief en honkvast: hij lust liefst van al zeetong”, aldus deze vishandelaar.

Alternatieven

Collega Pieter Dhaese van vishandel Pieterman in Sint-Andries beaamt: “Momenteel zijn de noordzeetongen duur door het beperkte aanbod en de blijvende grote vraag naar onze typische tong. De quota zal er inderdaad voor zorgen dat de tong nog duurder zal worden. Maar we moeten de kans geven aan deze vissoort om zich rustig voor te planten, zodat er in de toekomst wel voldoende tong zal zijn om aan de blijvende vraag te voldoen.”

Pieter Dhaese van vishandel Pieterman. © gf

“We hebben immers voldoende alternatieven, ik denk onder meer aan aan de hondstong en de schartong. Ook steenbolk zal menig visliefhebber smaken. Laten we de tong even met gerust, en laten we minder bekende vissoorten een kans geven!”