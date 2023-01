Toneelkring Ware Vreugd zal in 2023 veel spelen en veel veranderen

Voor de toneelkring Ware Vreugd uit Oostkamp wordt 2023 een jaar met veel uitdagingen en veel spelvreugde.

In het voorjaar, op 12, 13 en 14 mei, brengt de vereniging een soort verteltheater. Waarschijnlijk zal er ook een midweekvoorstelling plaatsvinden. Samen met regisseur Guy Brewee koos het bestuur om volgende stukken op het programma te plaatsen: Poezemuizeken, Open huwelijk, Een vrouw alleen, en Medea. Allemaal stukken van de hand van Dario Fo. In het najaar, op 13, 14 en 15 oktober, zijn er plannen om het stuk Snode plannen te programmeren, een stuk van Linda Dekeyser, die ook zal instaan voor de regie.

Maar Ware Vreugd wil ook ingaan op de uitnodiging om deze zomer op het evenementenplein achter Oostcampus net zoals vorig jaar een opvoering te brengen. En de toneelkring kreeg van schepen Sam Van de Caveye ook de uitnodiging om eens na te denken over een aantal opvoeringen in de nieuwe theaterzaal in de Valkaart, die opengaat op 3 februari.

Jeugd betrekken

“We zullen dit jaar ook een aantal andere zaken binnen Ware Vreugd veranderen”, vertelt voorzitter Franky Deschepper. “We moeten in overleg gaan met onze jeugdspelers en kijken hoe we hen meer en meer kunnen integreren naar de volwassenen toe. Ook werken we aan een nieuwe website en we werken verder aan het digitaliseren van ons uitgebreid archief.” (GST)