Toneelkring Eligius brengt de komedie ‘Familietrekjes’

Familietrekjes, dat is het stuk dat de toneelkring Eligius momenteel repeteert. Het is een komedie van de hand van Ray Cooney in regie van Johan Dewulf. Het stuk speelt zich af in het Brugse AZ Sint-Jan waar dokter Etienne Dedecker op het punt staat een lezing te houden op een symposium waar meer dan tweehonderd collega-neurologen verwacht worden.

Aangezien zijn carrière én het prestige van de afdeling op het spel staan, mag volgens de directrice niets aan het toeval worden overgelaten. Gelukkig kan dokter Dedecker rekenen op zijn vrouw Roos om de honneurs van de bijeenkomst in de aula waar te nemen. Maar wanneer totaal onverwacht en na meer dan achttien jaar Wendy Pleysier , een ex-verpleegster en oude vlam, op bezoek komt, dreigen de zenuwen van dokter Dedecker het te begeven. Vooral omdat ze een heel bijzonder kerstcadeautje voor hem heeft meegebracht. De wanhoop nabij moet de dokter op zoek naar een creatieve oplossing om zich daarvan te ontdoen. Maar, in godsnaam, hoe. De komst van een politie-inspecteur, een zwervende seniele rolstoel patiënt en een volle injectiespuit met kalmerende middelen zorgen voor de nodige hectiek.

Nieuwe wind

Met het programmeren van Familietrekjes waait er een nieuwe wind voor de toneelkring Eligius. “Een aantal spelers, waaronder Lies Dever, zijn er bijgekomen en enkele acteurs waaronder Karl Debaene en Martijn Rommelaere staan na meer dan 10 jaar terug op de planken”, vernemen we van Stefanie Verplancke. Voor regisseur Johan De Wulf is het toneel in Ruddervoorde geen onbekende. Hij regisseerde in 2008 Vrouwenstreken en in 2011 De dag van het kampioenschap. Het stuk Familietrekjes wordt gebracht op vrijdag 24 november en 1 december, zaterdag 25 november en 2 december telkens om 20 uur en op zondag 26 november om 16 uur. De voorstellingen gaan door in de polyvalente zaal Ridefort in de Sportstraat 2 in Ruddervoorde. (GST)

Tickets op de website: www.toneelruddervoorde.be