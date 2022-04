Toneelkring De Vondeling viert goud met jubileumboek en feestzitting

Het is een aloud gebruik in het theater. Voor ze opkomen, wensen de acteurs elkaar geen ‘good luck’, maar ‘break a leg’ of, straffer nog, ‘merde’, wat zoveel als… ‘kak’ betekent. En dus heeft de Torhoutse toneelkring De Vondeling, die op zaterdag 30 april zijn 50ste verjaardag viert, zijn jubileumboek ‘Merde’ genoemd. Het werd geschreven door bestuurslid Chris Dewulf, de man met de gouden pen, en het is rijk geïllustreerd. Opgedeeld in 50 hoofdstukken, eentje per toneelseizoen.

Lang geleden reden veel mensen nog met paard en koets naar het theater. Uiteraard hielden die dieren het niet proper en… hoe meer paardenkak, hoe meer publiek. Vandaar de overgebleven Merde-wens.

Verjaardagszitting en tentoonstelling in stadskantoor

Maar wees gerust, op de titel van het boek na, wordt het absoluut geen ‘bescheten’ jubileumviering. Integendeel, het bestuur met voorzitter Jean-Michel Derous, penningmeester Tine Hansebout, secretaris Evelyne Lagrou, Chris Dewulf, Martine Werbrouck, Peter Savels en Jacques Jonckheere

doen er alles aan om na twee lastige coronajaren hun jarige toneelkring te laten fonkelen. En daar zijn ook erevoorzitter Walter Van Thomme (88) en eresecretaris Jan Dewilde (82) uiteraard blij om. Ze hebben zich decennialang voor de kring ingezet.

Het boek is doorspekt met een groot aantal unieke verhalen en foto’s

De academische zitting start op zaterdag 30 april om 18 uur in het atrium van het stadskantoor, waar gedurende een drietal weken een tentoonstelling over 50 jaar De Vondeling zal lopen. Voorzitter Jean-Michel Derous, schepen van Cultuur Lieselotte Denolf, voormalige regisseur en theaterfreak Jan Bonne en auteur van het jubileumboek Chris Dewulf zullen er het woord voeren. Waarna het stadsbestuur alle aanwezigen een verzorgde receptie aanbiedt.

Twee monumenten van De Vondeling werden in 2015 na 40 jaar bestuursfunctie uitgewuifd: links Walter Van Thomme (nu 88) en rechts Jan Dewilde (nu 82). © Johan Sabbe Johan Sabbe

De eerste voorzitter van de straks koninklijke kring was Frans De Hert. Na hem volgden Henri Deketelaere, Walter Van Thomme, Patrick Vanrietvelde en sinds maart 2018 Jean-Michel Derous. Jacques Jonckheere (bijna 81) en Tine Hansebout (63) zijn al lang van nabij bij de werking van de toneelkring betrokken. Tine is zowel actief in het bestuur als op de planken. Ze speelt elk jaar enthousiast in de producties mee.

Het boek vol anekdotes leest als een trein

Met bestuurslid Chris Dewulf heeft de Vondeling de gedroomde schrijver voor een jubileumboek in de rangen. Hij heeft zich maandenlang vastgebeten in het archief en tientallen mensen van vroeger en nu over de geschiedenis van De Vondeling gesproken. Plus: hij heeft een fijne, anekdotische en pittige pen. Merde mag dan zo volledig mogelijk zijn, het is in geen geval een saaie opsomming van data en gegevens geworden. Het boek leest als een trein.

“Aanvankelijk was De Vondeling sterk verweven met de wijk Don Bosco en de lokale school”, zegt Chris (64). “Dat blijkt vooral uit de beginperiode. Eind 1972 werd tweemaal met succes Waar de sterre bleef stille staan gespeeld met Frans De Hert als regisseur. Vanaf toen stond de toneelvereniging definitief op de rails. Ik heb geprobeerd om het boek te doorspekken met verrassende, komische en soms ook ontroerende verhalen van achter de schermen. En met een groot aantal unieke foto’s. Uiteraard hopen we met z’n allen op een fikse verkoop.”