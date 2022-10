Toneelgroep Kohané uit Lendelede voert ‘Nu even niet/Nu even wel’ op

Toneelgroep Kohané speelt eind oktober, begin november in Den Tap in de Pastoor De Beirstraat vijf keer ‘Nu even niet/Nu even wel’ van de Nederlandse auteur Maria Goes in een regie van Bernard Decock.

“Het stuk heeft twee aparte settings”, zegt Kohanés pr-vrouw Silke De Praitere. “Nu even niet gaat over vier mannen die regelmatig samenkomen om de vriendschap van vroeger en nu te vieren. Zonder vrouwen, zonder kinderen. Ze eten en drinken, kletsen en zeveren… over vroeger, over de vrouwen, over voetbal of gewoon over niets. Tot er op een dag iets fataals gebeurt. Toch vaak vrij komisch. Nu even wel gaat over vier vrouwen die samenkomen en het hebben over nu even wel en hakt er iets steviger in. Het loopt voor die vrouwen niet helemaal zoals ze voorzien hadden. Oude wondjes worden onverwacht weer open gekrast. Maar wie lucht hiervan op?”

Regisseurs

Spelen mee: Alexander Cornelissen, Tine Coucke, Sabine Dekijvere, Hilde Demeyere, Thomas Depla, Silke De Praitere, Robin Devos en Matthias Sabbe.

Regisseur Bernard Decock uit Kuurne heeft al een 30-tal regies gedaan in verschillende toneelgezelschappen. “Het is de eerste keer dat hij bij Kohané regisseert”, zegt Silke. “Iemand met heel wat ervaring. Kohané heeft trouwens de regisseurs voor de volgende jaren nu al vastgelegd.”

Data en tickets

De voorstellingen hebben plaats in Den Tap in de Pastoor de Beirstraat 1 in Lendelede op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober, woensdag 2, vrijdag 4 en zaterdag 5 november, telkens om 20 uur