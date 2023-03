Toneelgroep Kiektekè uit Middelkerke schenkt cheque van 1.000 euro aan Lucien en Lizette

Zoals elk jaar laat toneelgroep Kiektekè uit Middelkerke zijn vestiaire uitbaten door een goed doel of sociaal project. De zware gasexplosie van 13 oktober vorig jaar in Oostende vernielde de panden van de twee inclusieve horecaprojecten Lucien & Lizette. Dit jaar kozen ze ervoor om het sociaal project van vzw Duinhelm te steunen door de vestiaire door hen te laten uitbaten.

Lucien & Lizette is een bijzondere lunchbar waar men bediend wordt door volwassenen met een beperking. Door de gasontploffing werd het pand van Lucien volledig weggeblazen en dat van Lizette heel zwaar beschadigd en moest het gesloopt worden. Daarna moesten ze op zoek naar een nieuwe locatie, die ze ondertussen hebben gevonden in de Madridstraat in Oostende.

De voorbije maanden maakten ze een doorstart in het restaurant van het provinciaal domein in Raversijde, dat dicht is tijdens de wintermaanden. Vzw Duinhelm, de organisatie achter het sociale restaurant, wist dat de oplossing tijdelijk was, en moest dus op zoek naar een nieuwe locatie. Om hen een duwtje in de rug te geven schenkt toneelgroep Kiektekè bovenop de 550 euro die de vestiaire opbracht, nog eens 450 euro.