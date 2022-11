Toneelgroep Haringe voert komische thriller ‘Goed Verzekerd’ op: “Moeder en dochter op podium”

Even werd gevreesd dat door de coronapandemie misschien definitief het doek zou vallen over Toneelgroep Haringe. Maar de leden zetten toch door en brengen het stuk ‘Goed Verzekerd’ op de planken. Vanaf de start doen Willy Neuville en Nelly Behaeghel mee en Nelly mag zelfs voor het eerst samenspelen met dochter Stefanie Vanwildemeersch.

Velen herinneren zich de vervelende coronastop in maart 2020, toen ook alle culturele leven in ons land noodgedwongen stil viel. In maart 2020 diende Toneelgroep Haringe drie voorstellingen van ‘Da’s Geestig’ af te gelasten en dat was voor de groep zeker niet zo prettig. Velen hoopten dat de latere pandemie eigenlijk maar enkele weken zou duren en dat de opvoeringen later nog mogelijk zouden zijn, maar niets was minder waar. Noodgedwongen diende het decor in zaal Levaard afgebroken te worden. Meer nog, even dreigde zelfs het doek te vallen over het Haringse toneel.

En toch wordt het podium weer opgezet en krijgt een nieuw decor al vorm. “Met de komische thriller ‘Goed Verzekerd’ heeft de toneelgroep alvast een titel met een garantie op de toekomst klaar. Het stuk van de Nederlandse auteur Ruud Van Ling sluit trouwens naadloos aan bij de traditie van Toneelgroep Haringe. Natuurlijk werd het stuk weer bewerkt en hertaald naar onze eigen Westhoek toe, zoals tijdens de voorbije jaren ook gebeurde. De toneelfans zullen zeker genieten van de prille zestiger Jef Vyncke die houdt van zekerheid. Uitgerekend die zekerheid dreigt te verdwijnen bij de meervoudige weduwnaar wanneer zijn vierde vrouw niet alleen haar charmes, maar ook haar dochter die verzekeringsexperte is en een politieman als vriend heeft, evenals enkele merkwaardige vriendinnen mee naar huis brengt.

41 jaar op de planken

Zo oogt de toekomst van lepe Jef plots minder zeker. Het wordt dus een ontspannende brok toneel, waarbij spanning met humor wordt gecombineerd en natuurlijk zit het stuk ook vol met verrassende situaties. Het wordt telkens echt genieten”, geeft duivel-doet-al Stef Ryon tekst en uitleg.

Toneelgroep Haringe brengt de opvoeringen sedert 2009 in Zaal Levaard in Haringe, daarvoor werd er altijd gespeeld op de hoeve Vanwildemeersch langs de weg van Haringe naar Watou. Nelly Behaeghel, die nu ook samen met haar dochter op het podium staat, had de aanzet gegeven om te spelen op die hoeve en samen met Willy Neuville speelt zij trouwens al voor de 41ste maal toneel in Haringe. Beiden hebben nog nooit een speeljaar gemist. Willy blijft na al die jaren gebeten door de toneelmicrobe.

“In 1978 hadden we de kans om de toneelgroep in Deugd en Vreugd te vragen en dat werd een succes. Toen beslisten we om zelf een toneelgroep op te richten en even later kreeg die gestalte. We speelden vanaf 1979 dus zelf met het eerste stuk ‘De Vlasschaard’ dat we brachten op het erf op de hoeve Vanwildemeersch en daar zijn we blijven spelen tot en met 2007. Dan is er in 2008 niet gespeeld, maar we zijn toch teruggekeerd in 2009 met opvoeringen in zaal De Levaard. Daar stonden we echt op een keerpunt, maar we hebben doorgebeten en altijd gezocht naar nieuwe acteurs en gelukkig vinden we die nog altijd. Door corona hebben we dus niet gespeeld in 2020 en 2021, maar we keren nu sterker terug dan ooit tevoren. Alle acteurs en medewerkers verlangen er alvast naar.

Het stuk ‘Goed Verzekerd’ wordt gespeeld in De Levaard in Haringe op vrijdag 2, zaterdag 3, maandag 5 en vrijdag 9 december telkens om 20 uur en op zondag 11 december om 19 uur. Toegangskaarten kosten 9 euro en kunnen gereserveerd worden via toneelharinge@gmail.com of in café Sint-Joseph of telefonisch via 0473 37 08 23 of 057 30 06 07.