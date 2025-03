Toneelgroep Albatros brengt ‘Minor Swing’

Het nieuwe stuk van de Lauwse toneelgroep Albatros, zal enkele van de mysteries rond Woodstock op een geheel eigen manier proberen te ontrafelen. Met Minor Swing is de Lauwse toneelgroep ondertussen al toe aan een 22ste productie, goed voor 78 voorstellingen. Hun nieuwste productie zal de toeschouwers meenemen in de fictieve en vooral mysterieuze wereld van Woodstock. De toneelgroep Albatros zal op drie verschillende data in cc ‘t AppLauws het publiek meenemen in een erg persoonlijke verhaallijn. Zowel op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 maart zijn er voorstellingen voorzien. Tickets voor vrijdag en zaterdag zijn beschikbaar aan 11 euro, op zondag kosten ze 13 euro, maar krijgt men een aperitief aangeboden. Meer informatie op de Facebookpagina van Albatros Lauwe. (CLL/foto CLL)