Tommy Vandenbulcke neemt het op tegen dartskampioen Dimitri Van den Bergh: “Eer om tegen hem te mogen spelen”

Tommy Vandenbulcke, zaakvoerder van café ‘t Schuttershof in Marke, mag een dartswedstrijd spelen tegen Dimitri Van den Bergh, beste Belg en negende op de wereldranglijst.

Tommy Vandenbulcke (46) speelt al darts van toen hij 8 à 9 jaar was. “Mijn moeder runde toen nog het café”, vertelt hij. “Darten is een tijdje uit de spotlights verdwenen, maar de laatste jaren komt het weer sterk op.” Tommy’s oudste zoon Quentin, bijna 18 jaar, treedt nu ook in de voetsporen van zijn vader. “Hij wordt beter dan ik”, aldus Tommy. Quentin start normaal deze maand nog met een competitie. “We hopen alvast dat het snel weer mag”, luidt het nog.

Online spelen

Toen darts weer populair werd, zorgde Tommy voor twee dartsborden in zijn café ’t Schuttershof in de Markekerkstraat. “Daar werd regelmatig op gespeeld.” Net voor de eerste coronasluiting in 2020 liet Tommy een elektrisch Phoenix dartsspel installeren. “Voor dit elektrische exemplaar gaf de plaats de doorslag. Het Phoenix dartsspel is mobiel. Het enige wat je nodig hebt, is een internetverbinding. Je hoeft ook geen punten meer te tellen, want dat gebeurt automatisch en er is animatie te zien. Wij verdelen hier kaartjes van Phoenix. Iedereen kan online spelen. Je betaalt 3 euro voor een kaartje waar 6 credits op staan. Je scant gewoon je kaartje bij het bord en je kunt starten. Het is wel een andere manier van spelen. De dartspijltjes zijn begrensd op 21 gram, zodat je het elektrische bord niet kapot kunt gooien. De dubbels en triples zijn ook iets groter, maar het gaat daarbij slechts over millimeters.”

Wereldwijd darten

Met het Phoenix dartsbord kan je via video wereldwijd darten tegen anderen. “We kunnen elkaar ook zien. Er zijn spelers uit onder meer België, de Verenigde Staten, Japan, Frankrijk, Italië, Duitsland, Portugal… Er is zelfs een competitie waarin cafés tegen elkaar spelen, dit steeds met 5 deelnemers per café”, aldus Tommy. “Je hebt een week tijd om vijf matchen te spelen tegen een ander café. De gemiddelden worden samen gerekend voor een individueel klassement. In november werd een wedstrijd voor België uitgeschreven door Phoenix Darts”, gaat Tommy verder. “De eerste krijgt een wedstrijdshirt van Dimitri Van den Bergh en de tweede een set van de pijltjes waarmee Dimitri darts speelde.” Dimitri Van den Bergh is de hoogst geklasseerde dartspeler van België. “Deze Antwerpenaar woont momenteel in Engeland. In ’t Schuttershof volgen we de competitie van Dimitri op het scherm in het café. Hij won in 2017 en 2018 het jeugdwereldkampioenschap en in 2020 won hij World Matchplay.”

Twintigste plaats

“De eerste, tiende, twintigste en dertigste mogen ook een wedstrijd tegen Dimitri spelen. We namen met twee van café ’t Schuttershof deel. Er waren zo’n 90 deelnemers. Jelle Delie van taverne Verdi uit Ronse won. Ik stond lange tijd de zeventiende in de rangschikking en had de hoop al opgegeven. Een tiende plaats zou ik niet meer halen, maar doordat anderen hun prestaties verbeterden, kwam ik plots op de twintigste plaats terecht en mag ik alsnog tegen Dimitri spelen. Ik vind het een hele eer.”

De wedstrijd zal plaatsvinden via het Phoenix dartsbord. “Dimitri komt jammer genoeg niet naar hier. We zullen elkaar zien, maar wellicht niet kunnen spreken.” Wanneer de wedstrijd zal plaatsvinden, weet Tommy nog niet. “Hij was normaal voorzien voor januari, maar er is nog geen datum vastgelegd. We zullen het mobiel dartsbord die dag midden in het café plaatsen. En publiek zal zeker welkom zijn!” besluit hij.