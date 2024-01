Tomatensoep op eeuwfeest van zuster Benigna

Zaterdagmiddag vierde voor het eerst in de Deerlijkse geschiedenis een kloosterlinge haar 100ste verjaardag. Zuster Benigna, vitaal, alert en rad van tong vierde haar verjaardag in de school van de Belgiek. Daar was zij kleuterleidster en na haar pensioen (1988) bleef zij tot voor enkele jaren ten dienste van school en wijk.

Allen die haar in school kenden, wisten dat zuster elke dag soep maakte voor haar kleuters en later voor de leerkrachten. Op het altaar voor de mooi verzorgde misviering stond een mand vol soepgroenten en tijdens de receptie lieten de koppen tomatensoep zich smaken.

Henkie Courters, gewezen kok van de feestzalen Lindenhof, had de soep klaargemaakt. “Ik weet nog dat de zuster af en toe wat groenten kwam vragen voor de soep of voor een goed doel. Ook bij de boeren van de wijk was zij gekend als verzamelaarster van (gratis) soepgroenten.”

Henkie mocht de eerste kop soep inschenken voor de eeuwelinge. “Goed van smaak maar te warm”, was haar eerste commentaar. Zij genoot en de 200 aanwezigen op het eeuwfeest met haar. (MVD)