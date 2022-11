Tom Van Houtte vervelde van journalist naar gepassioneerd reisleider: “Tielt is stilaan mijn tweede thuis”

Zijn naam raakte in recordtempo ingeburgerd bij een heel breed publiek in en rond Tielt. Tom Van Houtte, jarenlang gepassioneerd (sport)journalist voor onder andere deze krant, gooide zijn professioneel leven in de zomer van 2021 helemaal om en ging aan de slag bij De Meibloem. Daar bokst hij reizen in elkaar én begeleidt hij ze ook. “Eerlijk? Ik heb mijn droomjob beet.”

Spraakmakende artikels neerpennen en tot op het bot doorvragen tijdens diepgaande interviews, het was iets meer dan een jaar geleden het leven van Tom Van Houtte in een notendop. Maar in de zomer van 2021 besloot hij zijn carrière over een andere boeg te gooien en zijn andere grote liefde na te jagen: de toeristische sector. “Een keuze die ik me nog geen seconde beklaagd heb”, zegt hij. “En bij De Meibloem zit ik perfect op mijn plaats. Een warm familiebedrijf waar ik alle kansen krijg.”

Hoe is je carrièreswitch eigenlijk verlopen?

“Toevallig, moet ik toegeven. Als journalist moest ik enkele keren bij De Meibloem langsgaan en hoorde ik dat ze op zoek waren naar een extra kracht. Tijdens de coronaperiode waren twee vaste medewerkers met pensioen gegaan. Ik heb toen mijn stoute schoenen aangetrokken en mezelf aangeboden. Ergens had ik ook nood aan een nieuwe uitdaging. Ik heb zo’n twintig jaar als journalist bij De Krant van West-Vlaanderen en Het Nieuwsblad gewerkt, maar het was tijd voor iets anders. Als jonge gast had ik twee passies: journalistiek en toerisme. Ik prijs me gelukkig dat ik me in allebei zal hebben kunnen uitleven.”

Wat houdt je job bij De Meibloem in?

“Om het met een boutade te zeggen: ik heb veel taken, behalve met de autocar zelf rijden. (knipoogt) Ik werk dag- en meerdaagse reizen voor groepen uit, stel mee brochures samen, maak voor verenigingen trips op maat… Erg boeiend. Ik leg contacten met hotels, restaurants, boek excursies ter plaatse. Bij De Meibloem regelen we alles van a tot z. Wie bij ons op de bus stapt, kan zijn zorgen in Tielt laten. Geen stress, niets aan je hoofd. Alleen maar genieten. Daar ligt ook onze grote sterkte.”

“Tielt is een stad met veel voorzieningen, maar tegelijk heb je nog dat authentieke dorpsgevoel”

Je stapt ook zelf mee de autocar op.

“Dan ben je letterlijk met je klanten de baan op. Contact met de mensen, daar geniet ik met volle teugen van. Maar eigenlijk doe ik elk aspect graag. Eerlijk? Ik heb mijn droomjob beet. Ik doe zelf niets liever dan op reis gaan en werk bij een klein familiebedrijf waar je naar waarde wordt geschat. Wat kan je nog meer wensen? Ik leer ook elke dag bij. Dankzij De Meibloem ontdek ik streken waar ik zelf nog nooit ben geweest en kan ik ook zelf bestemmingen aanbrengen. Zo heb ik, als Italofiel, voor het eerst in ons bestaan een achtdaagse vliegreis naar Sardinië mogen uitwerken, echt een aanrader.”

Nu enkel nog je autocar-rijbewijs halen.

(lacht luid) “Daarvoor hebben we specialisten in dienst. Ik ben graag copiloot en geef met veel plezier uitleg onderweg, maar mijn respect voor het beroep is het voorbije anderhalf jaar alleen maar gegroeid. Veel bewondering voor onze chauffeurs, want het is een vak apart. Ik ben de familie Eelbode dankbaar voor de kansen die ze me geven. Ik kan hier echt mijn ei kwijt.”

Wie is Tom Van Houtte? Privé 40 jaar oud, getrouwd met Lieselotte Houzet (41), woont in Waregem. Loopbaan Is sinds augustus 2021 aan de slag als bediende en reisleider bij De Meibloem. Bouwde eerder een mooie carrière als (sport)journalist bij De Krant van West-Vlaanderen en Het Nieuwsblad uit. Vrije tijd Reizen, wandelen, voetbal en wielrennen kijken en Italiaans leren

Je was meer dan twee decennia actief in de journalistiek. Mis je het wereldje niet?

“Ik moet toegeven van niet. Ik schrijf nog altijd heel graag, maar ook op dat vlak is er ruimte bij De Meibloem. Brochureteksten schrijven, content verzorgen voor onze sociale media… Op die manier blijf ik verhalen brengen, zij het op een andere manier. Ik heb de journalistiek ook fel zien veranderen. Twintig jaar geleden beschouwden mensen het nog als een eer om in de gazet te staan. Nu ligt dat soms toch anders. De perceptie is volledig veranderd, er is minder plaats voor nuance. Dat begon op het einde toch wat te wringen. Plus: de snelheid waaraan je artikels moet maken, is ongezien. Een tempo dat amper nog bij te houden is.”

Als journalist leerde je wel Tielt kennen. Zit deze stad ondertussen in je hart?

“Meer dan dat, zelfs. Het is mijn tweede thuis. Ik heb Tielt echt leren appreciëren. Het is een behapbare stad met erg veel voorzieningen, maar tegelijk heb je nog dat authentieke dorpsgevoel. Hier kennen mensen elkaar nog. Ik ben als Waregemnaar trots op mijn stad, maar een Tieltenaar identificeert zich nóg meer met zijn thuis. Dankzij mijn vorige job kon ik me helemaal in Tielt onderdompelen. Ik krijg nog elke dag een warm gevoel wanneer ik de stad binnenrijd.”

Wat zijn de troeven van Tielt?

“De kleinschaligheid. Bij wijze van spreken een zakdoek groot, maar toch alles dichtbij. En het ruime aanbod op horecavlak. Hier heb je voor elk wat wils. Zaken als de Carlito of De Traagheid, die vind je nergens anders.”

Wat kan beter?

(denkt even na) “Parkeerplaats vinden voor je auto in het centrum. Ik heb ook lang de Tieltse politiek op de voet gevolgd. Sommige dossiers zitten muurvast, zeker op vlak van mobiliteit. Dan merk je wel dat de stad een directe vertegenwoordiger in de Vlaamse of federale regering mist om de boel in gang te zetten. Maar al bij al mogen veel steden en gemeenten jaloers zijn op het leven in Tielt.”

Wat wens je de Tieltenaar in 2023 toe?

“Een onbezorgd jaar met spetterende Tieltse Europafeesten! En dat ze allemaal een reisje bij De Meibloem boeken. We zullen de inwoners van deze mooie stad met veel plezier in de watten leggen.”