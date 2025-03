Tom Termote voorziet infoavond rond mediawijsheid

Tom Termote van Vives Hogeschool geeft op donderdag 13 maart om 19.30 uur in de gemeentelijke bibliotheek van Middelkerke een handige infoavond over mediawijsheid. Hij geeft ouders tips en inzichten over hoe ze het best omgaan met het digitale gedrag van hun kind.

Recente cijfers van Sciensano tonen aan dat 81 procent van de kinderen tussen de 10 en 17 jaar dagelijks zo’n twee uur op hun smartphone zit.

Digitale toestellen nemen enorm veel tijd en energie in beslag. Dat kan uitmonden op een fatal attraction, want de valkuilen van cybercriminaliteit, grensoverschrijdend gedrag en fake news zijn helaas niet denkbeeldig.

De toegang bedraagt 2 euro, inclusief drankje.

Tickets: tickets.middelkerke.be