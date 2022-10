Tom Legley nieuwe voorzitter van Rekkemse Breughelcomité : “Willen jonge gasten warm maken om mee te helpen”

Het Breughelcomité is in het Dorpshuis door het stadsbestuur gehuldigd naar aanleiding van vijftig jaar Breughelkermis. Tom Legley volgt stichter-voorzitter Hubert Cottenie op, en er is een jubileumboek over de kermis gemaakt.

Het bestuur van het Breughelcomité werd herschikt, zodat de vereniging er nog eens vijftig jaar tegenaan kan. Tom Legley, al een dertigtal jaar actief in het Breughelcomité maar met zijn 58 jaar toch nog jong genoeg, werd verkozen tot voorzitter. “Zoveel verandert het voorzitterschap niet voor mij. Ik stak al veel tijd in de kermis en ik blijf actief meewerken in de werkgroep Parcours”, zegt hij.

Grote veranderingen staan niet op de planning. “We behouden het concept waarin kermis hand in hand gaat met cultuur, gemaakt door en voor onze inwoners. Dat was ook altijd de betrachting van Hubert. Dat hij de cultuurprijs voor verenigingen won met een kermis, wil veel zeggen. We willen ons evenement graag verder uitbouwen, maar alles heeft natuurlijk zijn prijs.”

“Vele handen maken licht werk, en dus zoeken we nog extra krachten voor onze werkgroepen. Om de continuïteit te verzekeren, willen we jonge gasten warm maken om mee te helpen. Het zou mooi zijn dat ze na hun jaren bij de Chiro de overstap naar Breughel maken. Ook in het bestuur kunnen we nog enkele mensen gebruiken.”

Jubileumboek

Oudgedienden Marc Samyn en Eric Vanthournout stelden samen met Rik Claus het fotoboek ‘50 jaar Breughelkermis Rekkem’ samen. Het is géén doorslagje geworden van de gratis publiciteitsspecial die in de aanloop van de jubileumeditie verspreid werd, wél een volwaardig boek vol foto’s van een halve eeuw volksvermaak en -cultuur in Rekkem. Het voorwoord werd geschreven door ereburger Jozef Deleu.

Afscheidnemend voorzitter Cottenie (82) kreeg het eerste exemplaar overhandigd. “Ik zal dit boek graag lezen en bekijken. Het bevat zoveel mooie herinneringen. Ik ben fier dat dit werd gerealiseerd”, zei hij geëmotioneerd. “Ik wens de nieuwe ploeg veel succes toe. Er is veel talent aanwezig. Ik weet zeker dat ze goed hun plan zullen trekken.”