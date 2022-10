Tom Legley is de nieuwe voorzitter van Breughelkermis

Het Breughelcomité werd in het Dorpshuis door het stadsbestuur gehuldigd naar aanleiding van 50 jaar Breughelkermis. Op de huldiging werd ook de nieuwe voorzitter bekend gemaakt. Tom Legley (58) volgt stichter-voorzitter Hubert Cottenie (82) op.

Tom Legley is al een 30-tal jaar lid van het Breughelcomité en is actief binnen de werkgroep Parcours. “Grote veranderingen komen er niet”, vertelt Tom. “We behouden het concept van cultuur hand in hand met kermis, gemaakt door en voor onze inwoners.”

Jubileumboek

“Graag willen we met het comité Breughelkermis verder uitbouwen”, gaat Tom verder. “Een belangrijke taak is om te zorgen voor continuïteit, door jonge gasten warm te maken om te helpen in een van onze werkgroepen. Het zou mooi zijn dat, wanneer ze de Chiro verlaten, ze dan de overstap naar Breughel maken.”

Ontslagnemend voorzitter Cottenie kreeg het eerste exemplaar overhandigd van het splinternieuw boek ‘50 jaar Breughelkermis Rekkem’. Oudgedienden Marc Samyn en Eric Vanthournout zorgden samen met Rik Claus voor een prachtig boek vol foto’s van een halve eeuw volksvermaak en volkscultuur in Rekkem. (CB)