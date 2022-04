Tom Laureys is nieuwe bibliothecaris stadsbib:“Eigen verhaal schrijven”

Toen Geert Puype op 1 oktober na een carrière van 37 jaar als bibliothecaris met pensioen ging, moest de Bibliotheek van Menen op zoek naar een nieuwe boekbewaarder. Die vond ze in de persoon van Tom Laureys (26) uit Waregem, die op 1 februari aan de slag ging.

Tom Laureys is afkomstig uit het Oost-Vlaamse Zele, maar sinds drie jaar woont hij met zijn echtgenote Femke Demets in Waregem. Hij studeerde Taal- en Letterkunde aan de UGent en werkt momenteel een doctoraat af over zeventiende-eeuwse toneelteksten.

“Op zoek naar werk in het bibliotheekwezen stootte ik op de vacature voor bibliothecaris in Menen, op amper een halfuurtje rijden van Waregem. Zo ben ik hier terecht gekomen. Tijdens mijn eerste werkweken ben ik een koffie gaan drinken met mijn voorganger Geert.”

“We spraken over het verleden en de toekomst en hoe hij die 37 jaar als bibliothecaris beleefd heeft. Hij gaf me tips and tricks en wees me op de lokale gevoeligheden. Ik heb de ambitie om hier een mooi verhaal te schrijven. Ik ben van nature honkvast en vind 26 jaar een mooie leeftijd om zo’n uitdaging aan te gaan. Geert vertelde me dat hij ook 26 was toen hij eraan begon, en hij heeft het 37 jaar volgehouden.”

Ontmoetingsplaats

Tom Laureys wil de bibliotheek in Menen profileren als een bruisend open huis. Toegankelijkheid is daarbij een belangrijk sleutelwoord. “Inzetten op toegankelijkheid gebeurt niet alleen via een uitgebreid aanbod aan openingsuren. Dat doen we ook door de drempel te verlagen voor onder andere mensen met autisme, anderstalige nieuwkomers of mensen in kansarmoede. Voor hen is het vaak moeilijk om voor het eerst de bibliotheek binnen te stappen.

Een persoonlijke rondleiding door een van onze medewerkers moet die drempelvrees wegwerken. Daarnaast willen we in de bib activiteiten aanbieden die toegankelijk zijn voor een breed publiek, met voor elk wat wils: een lezing met wielerjournalist Renaat Schotte, een poëziepingpong met David Troch en Sylvie Marie, workshops voor kinderen, babbels voor anderstaligen om hun Nederlands te oefenen… De bibliotheek wil meer zijn dan een verzamelplaats van boeken. Ze wil een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten en waar hun talenten gestimuleerd worden.”

Op termijn droomt Tom Laureys ervan om het Open Bib-systeem van Lauwe ook in Menen te installeren.

“Dat houdt in dat men ook boeken kan ontlenen of terugbrengen op tijdstippen dat er geen personeelsleden aanwezig zijn. Maar de bemande dienstverlening zal nooit verdwijnen, sociaal contact blijft essentieel. Ook bekijken we hoe we de dienstverlening in Rekkem kunnen verbeteren. Want nu zit de bibliotheek er ietwat verscholen op de zolderverdieping van het Dorpshuis.”

Poëziefestival

De bibliothecaris pleit voor een intensere samenwerking met CC De Steiger. ”We zitten onder hetzelfde dak en dat biedt zeer veel mogelijkheden. In de plaats van naast elkaar te werken, is het zaak om onze krachten te bundelen en onze activiteiten op elkaar af te stemmen. Zo organiseren we samen op 4 juni het poëziefestival ‘20 jaar Het Liegend Konijn’ met optredens van dichters Charles Ducal, Piet Gerbrandy, Iduna Paalman, Lena Plantinga, Miriam Van hee en Peter Verhelst, en een ode aan Het Liegend Konijn door Wouter Deprez.”