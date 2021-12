Tom en Lieslot openen vakantiewoning ‘Staedenbergh’

Tom Raes (33) en Lieslot Vanthuyne (33) kochten het huis van hun overleden buurvrouw en toverden het om tot een vakantiewoning.

Tom en Lieslot wonen sinds zes jaar in de Molenstraat in Staden. “Met onze bejaarde buurvrouw hadden we meteen een goed contact”, vertelt Tom. “We vatten al vlug het plan op om haar woning te kopen als die ooit te koop zou komen. Toen onze buurvrouw in november vorig jaar overleed zijn we met haar broers gaan praten over de aankoop van het huis. We hebben het in mei gekocht.

“Aanvankelijk waren we van plan om het huis gewoon te verhuren”, pikt Lieslot in. “Maar uiteindelijk beslisten we om er een vakantiewoning van te maken.”

“We knapten de woning daartoe volledig op”, weet Tom, “Zo werd de elektriciteit volledig vernieuwd, kreeg alles een likje verf en werd de volledige bovenverdieping opgeknapt.”

“Het huis biedt plaats aan 10 mensen”, legt Lieslot uit. “Er zijn in totaal vijf slaapkamers met dubbel bed: drie op de bovenverdieping en twee op het gelijkvloers. Er zijn ook twee badkamers. Daarnaast kunnen onze gasten ook genieten van een grote tuin.”

Grote tuin

De inspanningen van het koppel leverden resultaat op. Toerisme Vlaanderen erkende het huis als vakantiewoning en beloonde hen meteen met een 4-sterren quotering. Tom en Lieslot mikken met hun vakantiewoning op gezinnen met kinderen.

“Daarbij is vooral de grote tuin een troef”, meent Tom, “Ook mensen die van de landelijke rust en de ruime regio willen genieten, komen hier zeker aan hun trekken. Dat geldt ook voor fietsliefhebbers. Zo is het Keuneleutebos in buurgemeente Westrozebeke een knooppunt van diverse fietsroutes. Bovendien zitten we hier vrij centraal ten opzichte van Brugge, Ieper en Kortrijk.”

Tom, in het dagelijkse leven aan de slag bij Beobank en voetballer bij Mandel United in eerste amateur en Lieslot, bediende in een dierenartsenpraktijk, gaven hun vakantiewoning de naam ‘Staedenbergh’ mee.

“Ons vakantiehuis bevindt zich immers op Stadenberg”, aldus Lieslot. “We kozen voor de oude schrijfwijze omdat die toch wel zijn charmes heeft.” Vakantiewoning ‘Staedenbergh’ bevindt zich in de Molenstraat 10. (BCH)

Info: www.staedenbergh.com; 0473 79 50 45.