Tom Deschildre lanceert met Inni Group Groene Druivelaar: “Scheurkalender bezorgt ons naambekendheid”

De Druivelaar blijft een van de populairste producten uit onze regio ook al hangt de scheurkalender niet langer overal aan de muren van de huiskamers. “Daarom pakken we nu uit met De Groene Druivelaar waarmee we op de jongere generaties mikken”, zegt Tom Deschildre (51), gedelegeerd bestuurder van Inni Group uit Heule.

De Druivelaar mag je echt wel een Vlaams icoon noemen, zelfs al kreeg het geen plaats in de Canon van Vlaanderen. René Nuttin uit Zwevegem bracht het kleinood uit in 1915 en kon nadien gelukkig zelf nog meemaken hoe het in geen tijd een populair hebbeding werd. Sedert 2014 is de scheurkalender in handen van Inni Group waar die amper vijf procent van de omzet vertegenwoordigt. Klein maar fijn, want het Heulse bedrijf koestert de kalender als een goudklompje.

Privé Tom Deschildre (51) is getrouwd met Marie-José Savelkouls (54). Ze zijn de ouders van Klaas (20), Thijs (17) en Floor (15) en wonen in Sint-Denijs. Tom is geboren en getogen in Heule. Loopbaan Tom is licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen. Hij volgde daarna nog een opleiding in Grenoble specifiek voor de grafische industrie. Hij had vrij snel een leidende functie bij UGA Heule en is nu gedelegeerd bestuurder bij de Inni Group. Inni Group Er werkt een 100-tal mensen bij Inni Group. Het bedrijf is gevestigd in de Industrielaan in Heule.

“Die blijft dan ook heel belangrijk voor ons want het is ons enige product waarmee we als onderneming in aanraking komen met de consument”, zegt Tom Deschildre die met Inni Group aardig weet stand te houden in een moeilijke en veranderende markt.

Hoeveel exemplaren van De Druivelaar hebben jullie nu gedrukt?

“Van de klassieke scheurkalender zijn er dat nog ruim een half miljoen. Dat is best nog veel, maar toch een heel pak minder dan in de gloriejaren toen er meer dan dubbel zoveel op de markt kwamen. We spreken dan over de jaren dat KBC er alleen al meer dan 500.000 afnam om die dan aan de klanten cadeau te geven als nieuwjaarsgeschenk. Die tijd heb ik nooit gekend. Nu moeten we het hoe langer hoe meer hebben van de particuliere kopers. Dat is nog altijd een hele grote groep, maar in hoofdzaak zijn dat oudere mensen. Daarom hebben we beslist om met De Groene Druivelaar iets nieuws te lanceren.”

Wat is er anders bij De Groene Druivelaar?

“Het belangrijkste is dat we meer inspelen op groene thema’s. In de tekstjes op de scheurkalender is er veel aandacht voor gezonde voeding maar ook voor (moes)tuinieren. We mikken globaal op een jonger publiek dat een duurzamere levensstijl nastreeft. Via QR-codes die we maandelijks voorzien, kunnen de gebruikers ook aanvullende informatie online vinden. Op termijn hopen we zo een interactief platform te creëren. Voor 2024 brengen we de kalender op 30.000 exemplaren uit.”

Inni Group is veel minder bekend dan de scheurkalender die jullie uitgeven. Kunnen we het bedrijf nog van iets anders kennen?

“Ongetwijfeld, want we zijn sterk aanwezig op de ticketingmarkt. Wie het Louvre of de Eiffeltoren bezoekt in Parijs, zal ter plekke een ticket in handen krijgen dat bij ons gemaakt is. Dat is ook zo voor Disneyland Parijs en voor andere pretparken. Verder zijn we ook voor het gros van het verkiezingsdrukwerk van volgend jaar verantwoordelijk. We doen nog een aantal andere zaken, altijd in opdracht van andere firma’s.”

De grafische sector heeft het al enkele tientallen jaren moeilijk, maar jullie weten zich te handhaven. Wat is het wondermiddel?

“Er zijn verschillende elementen. Om te beginnen focussen we op een spreiding van risico. Daardoor behouden we onze plaats bij de grotere spelers in onze sector. Verder voeren we een actief overnamebeleid. Zo hebben we de voorbije tien jaar geregeld ondernemingen van collega’s overgenomen, zo ook de drukkerij Strobbe uit Izegem die De Druivelaar voordien uitgaf. Daardoor kunnen we onze omzet stabiel houden op ongeveer 22 miljoen euro.”

Jouw vader was gedelegeerd bestuurder bij UGA-Continuga, waaruit Inni Group is ontstaan. Was het snel duidelijk dat je hem zou opvolgen?

“Neen dat was het niet. Ik wist als opgroeiende tiener wel dat ik ondernemer wilde worden maar ik dacht daarbij niet automatisch aan dit bedrijf. Mijn vader liet me daar zelf ook vrij in. Het was pas toen ik in mijn laatste jaar hogere studies zat, dat hij me voorstelde om eens enkele stages te lopen bij UGA-Continuga. Zo is het uiteindelijk begonnen.”

Wat doe je om de batterijen opnieuw op te laden?

“Ik ga ontzettend graag sporten in mijn vrije tijd. Van waar ik woon in Sint-Denijs heb je een prachtig uitzicht op de streek. Het is daar heerlijk lopen waarbij ik in de verte afwisselend Kortrijk, Mont-Saint-Aubert of de torens van Doornik zie. Een betere plek om te ontspannen ken ik amper.”

Is er in Kortrijk een plek die je koestert?

“We gaan graag iets eten en in Kortrijk is dat dan vaak in restaurant Va et Vient aan de Broeltorens. Ik hou van hun keuken, die eerlijk en authentiek is. Het pand zelf, met zijn industriële look, en het prachtige terras aan de Leieboorden zijn ook een pluspunt.”