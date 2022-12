Tom (46) en Joost (48) zetten huis en tuin vol kerstverlichting: “Buren en wandelaars vinden het fantastisch”

Wie tijdens de kerstperiode in de Torenlaan wandelt, kan niet naast huisnummer 82 kijken. Van ver fonkelen er duizenden kleurrijke lichtjes aan de gevel en in de voortuin. Broers Joost (48) en Tom Morjean (46) sloven zich ieder jaar uit om er een lichtrijk en sfeervol spektakel van te maken. “De broers zijn zot van lichtjes”, zeggen onze vrienden.

In de wijk Torenhof in Waregem is het dezer dagen net als elders vroeg donker. Hier en daar hangt er wat kerstversiering buiten of schittert er een kerstboom in de living. Maar naast de woning van de gebroeders Morjean in de Torenlaan kan je onmogelijk kijken. In 2009 begonnen Joost en Tom met een vijftal installaties om hun huis te verlichten. Vandaag zorgen er buiten meer dan 60 lichtinstallaties voor een kleurrijk spektakel. Ook binnen heeft de kerstsfeer het volledig overgenomen. Zelfs het tafelkleed en de bekleding van de stoelen werd in stijl aangepast. “We beginnen eind november met onze gevel”, zegt Joost. “Dat neemt slechts enkele uren in beslag. Begin december starten we met het versieren van onze voortuin, daar zijn we toch drie dagen mee in de weer. En ook binnen zetten we zo’n 50 decoratiestukken en installaties.” De broers zijn van kleins af aan gefascineerd door de kerstsfeer. “Ik werd betoverd door de gezelligheid van een kerstboom vol met lichtjes”, vertelt Tom. “Hier in ons huis wou ik tijdens de wintermaanden ook heel wat kerstversiering en -lichtjes, en zo is het verhaal gestart. Joost wist ik doorheen de jaren volledig te overtuigen. Los van kerstmis zijn we in het algemeen wel fan van verlichting. Naar uitmatchen van den Essevee zorgen we steeds voor muziek en lichtjes op de bus. ‘De broers zijn zot van lichtjes’, lachen onze maten.”

10.000 euro

Het straatbeeld wordt enorm opgefleurd door het werk van Tom en Joost. “Men weet het ondertussen en we krijgen telkens veel positieve reacties van buren en voorbijgangers. Veel passanten stoppen om een foto te nemen. We kregen zelfs een kaartje van de buren, waarmee ze ons wilden bedanken om kleur in de straat te brengen.” De energiecrisis houdt hen niet tegen. “Het is allemaal ledverlichting”, weet Joost.

De huiskamer van Joost en Tom ademt Kerstmis. © LV

“Het verbruik valt best mee. Maar toch leggen we de lichtjes ’s morgens niet meer aan. Doorheen de jaren werd er wel flink geïnvesteerd in lichtjes en installaties. “We hebben toch al zo’n 10.000 euro uitgegeven aan verlichting.”

Officiële knopindruk

Naast kosten brengt het ook wat op. “Sinds een vijftal jaar organiseren we samen met twee supportersclub van Zulte-Waregem een officiële knopindruk, waarbij we een bijeenkomst organiseren en de opbrengst ervan schenken aan Somival. Afgelopen zaterdag kwam er zo’n 100 man op af, zelfs de burgemeester was er om samen met ons de knop in te drukken en de lichtjes aan te steken.”