‘Tollenaars’ nemen afscheid van financiëngebouw in Torhout

Nu de geleidelijke afbraak van het financiëngebouw op de Burg van start is gegaan, heeft een 15-tal (ex-)personeelsleden op een ludieke manier afscheid genomen van het complex waarin ze jarenlang gewerkt hebben. Dat gebeurde op initiatief van Chris Dewulf tijdens De Nacht van de Tollenaar.

Het woord tollenaar is een oude benaming voor belastingambtenaar, vooral gebruikt in het evangelie. De bekendste tollenaar uit het Nieuwe Testament heet Zacheüs. Hij was de oppertollenaar van Jericho en klom in een vijgenboom toen Jezus langskwam.

In bomen klimmen, werd er tijdens de Nacht van de Tollenaar niet gedaan. Gelachen des te meer. Er werden sappige verhalen uit de tijd van toen opgedist. Er waren enkele nog actieve belastingambtenaren present, maar toch vooral mensen die intussen met pensioen zijn. Onder hen Chris Dewulf (65), die de bijeenkomst georganiseerd had. Hij had ook schepen van Financiën (uiteraard) Joost Cuvelier uitgenodigd, net als schepen van Stadsplanning Lieselotte Denolf. Zij werd gevraagd om symbolisch met een hamer een baksteen stuk te slaan, wat ze ook deed.

Chris verwelkomde de aanwezigen in de tuin de Brouckere aan de achterzijde van het te slopen pand. Hij haalde enkele herinneringen aan het financiëngebouw op en vertelde tussendoor het verhaal van tollenaar Zacheüs. Hij kruidde zijn korte toespraak met een pittig snuifje humor.

Na het plechtige afscheidsmoment werd er nagepraat in café Het Antwoord op de Burg. “Uiteraard is alles verlopen met respect voor de waardigheid van ons tollenaarsambt (lacht). De ene is al wat langer blijven plakken dan de andere. Sommigen hadden elkaar al meer dan tien jaar niet meer teruggezien”, weet Chris.

Slopen na halve eeuw

Het slopen van het financiëngebouw zou tegen begin juli af moeten zijn. In de plaats komt er een mooie, groene doorsteek naar het park de Brouckere en de tuin van de site ’s Gravenwinkel.

De aanbesteding voor de bouw van het complex, dat een halve eeuw het uitzicht van de Burg heeft bepaald, gebeurde op 14 mei 1970. In 1972 werd het voor die tijd moderne pand in gebruik genomen. Een kleine tien jaar geleden startte er een grootscheepse reorganisatie van FOD Financiën, wat de zwanenzang voor het gebouw inluidde. Medio 2015 waren zowat alle belastingdiensten uit Torhout weg en bleef er amper een handvol personeelsleden in het complex aanwezig. Op 1 oktober 2017 trokken ook zij er als allerlaatsten de deur dicht.

De stad kocht het leegstaande gebouw in januari 2022 om het ten voordele van groen te slopen.