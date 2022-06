Toestand schepen Jacques Goemaere week na ongeval nog steeds ongewijzigd

Een week na het ongeval op donderdag 16 juni is de toestand van schepen Jacques Goemaere (67) nog steeds ongewijzigd. Hij wordt nog altijd in een kunstmatige coma gehouden. Zijn toestand wordt op de voet gevolgd en blijft stabiel, maar door het vele bloedverlies en het ernstige hoofdletsel blijft het afwachten.

Het ongeval gebeurde vorige week donderdag rond kwart voor vijf. Jacques Goemaere, die een ervaren fietser is, reed met zijn fiets langs de Steenovenstraat vanuit Tielt in de richting van Oostrozebeke. Om onduidelijke redenen stak hij ter hoogte van bouwbedrijf Casteleyn in Meulebeke plots de weg over. Hij verliet het fietspad aan de linkerkant van de weg en op de rechterrijstrook werd hij geraakt door een grijze Kia Ceed.

Ernstige hoofdwond

De schepen van onder meer Cultuur, Afvalbeleid, Huisvesting, Onderwijs en Sociale Woningbouw kwam zwaar ten val en liep een ernstige hoofdwonde op. Hij verloor veel bloed en was niet meer bij bewustzijn.

Een man met een motorfiets, die ambulancier bleek te zijn, passeerde toevallig de plek van het ongeval en bood de eerste zorgen. Hij verwittigde ook meteen de hulpdiensten.

Jacques werd zwaargewond overgebracht naar het AZ Delta in Roeselare. Hij wordt er een week na de feiten nog steeds in kunstmatige coma gehouden. De toestand zou stabiel zijn, maar de schepen verloor veel bloed en heeft een ernstige hoofdwonde.

