Toestand Olivier Vandecasteele, die vastgehouden wordt in Iran, gaat fel achteruit

Olivier Vandecasteele (41) uit Oostduinkerke wordt al sinds februari 2022 vastgehouden in Iran. De exacte locatie, waar de humanitaire hulpverlener in isolatie zit, is onbekend. Begin september kon zijn familie Olivier nog even zien via videobericht, maar sindsdien is hij er nog erger op achteruit gegaan. Zijn psychologische toestand is sterk aangetast en hij is al twee weken in hongerstaking, waarbij hij alleen maar ‘s ochtends nog brood en water eet en drinkt.

Na zeven weken zonder nieuws over humanitair medewerker Olivier Vandecasteele uit Oostduinkerke konden de Belgische diensten hem maandag 28 november eindelijk opnieuw spreken. Het werd hen direct duidelijk dat de situatie van Olivier sinds september er sterk op achteruit is gegaan. In totaal zit hij al 278 dagen in volledige isolatie in een keldercel zonder ramen in Iran. Wellicht houdt Iran Olivier vast, omdat ze hem willen uitwisselen met de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi, die in België in de gevangenis zit.

“De gezondheidsproblemen van Olivier stapelen zich verder op en worden allen maar erger door het eten dat hij krijgt”

Hij heeft ondertussen enorm veel gewicht verloren en de gezondheidsproblemen stapelen zich op. “Rond zijn tenen vormen er zich bloedzakken, hij verliest nagels en heeft ook verontrustende tand- en maagproblemen. En die worden alleen maar verergerd door het feit dat hij alleen maar brood, linzen, rijst en kraanwater krijgt. De onmenselijke omstandigheden waarin Olivier vast wordt gehouden staan volgens de definitie van de Verenigde Naties gelijk aan marteling”, laat zijn beste vriend Olivier Van Steirtegem weten.

“Het gebrek aan perspectief en deze ten onrechte aanhouding tasten de psychische toestand van Olivier sterk aan. Zijn weerstand wordt dagelijks ernstig ondermijnd.” Twee weken geleden begon Olivier een hongerstaking, waarbij hij nu alleen nog maar ‘s morgens wat water en brood drinkt en eet en verder niets meer.

Oproep tot actie

Daarbovenop moest Olivier in de afgelopen zeven weken radiostilte voor de rechtbank verschijnen in Iran zonder dat de Belgische autoriteiten of zijn Iraanse advocaten daarvan op de hoogte werden gebracht. “De advocaat, die hem werd toegewezen, heeft niet gesproken tijdens het proces.”

De familie en vrienden van Olivier vragen de Belgische regering om het mogelijke te doen om Olivier vrij te krijgen, net zoals andere Europese onderdanen, die onlangs zijn vrijgelaten. Afgelopen zomer zat premier Decroo nog samen met de familie. “Ten slotte vragen wij de Belgische bevolking om zich te mobiliseren tegen dit onrecht tegen een van onze medeburgers. Met de petitie en de berichten in de media willen we ervoor zorgen dat zijn dossier met een hoge prioriteit op de lijst blijft staan. Zijn leven staat op het spel”