‘Toeristische Ommetjes’ voortaan ook in Meulebeke

Van maart tot en met oktober organiseert het stadsbestuur in samenwerking met de Tieltse Gidsenkring opnieuw gratis begeleide uitstapjes in Tielt en deelgemeenten. Ook Meulebeke is voortaan opgenomen in het aanbod met twee nieuwe ‘toeristische ommetjes’.

Op het programma staan verschillende wandelingen en fietstochten, maar ook een bezoek aan de Hallentoren en ritjes met de paardentram zijn mogelijk. Komend weekend wordt het startschot gegeven met de stadswandeling ‘Tieltse Highlights’. Daarbij worden onder meer de Hallentoren en Huis Mulle aangedaan.

Vanaf dit jaar kan je ook op ontdekking in Meulebeke. Twee ommetjes laten je kennismaken met de highlights in het centrum en met kasteel Ter Borcht en omgeving. Alle ommetjes zijn gratis. Alleen een ritje met de paardentram is betalend. (SV)