Toerismehub aan Amandine

In Hotel Terminus aan het station komt geen toerismekantoor, zoals vroeger aangekondigd, maar een hotel. Aan de Amandine, momenteel in restauratie, komt wel een toeristisch onthaalpunt. Dat is een opvallende element uit het strategisch beleidsplan van Toerisme Oostende, dat donderdag werd voorgesteld.

“Toerisme Oostende is goed bezig, maar werkt niet op een eiland. Er was nood aan verbinding tussen Toerisme en de verschillende andere stadsdiensten. Het afstemmen van de verschillende diensten op elkaar staat dan ook centraal in dit strategisch beleidsplan voor de periode 2022-2027”, vertelt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “We kwamen tot elf haalbare, maar ambitieuze doelstellingen.” We overlopen ze.

Culturele stad

“Cultuur is een economische motor voor de stad. Daarom blijven we de culturele evenementen ondersteunen en kwamen er ook enkele nieuwe bij, zoals het literatuurfestival FAAR, het Podcastfestival en de Fotobiënnale. Andere zaken, zoals de Vurige Maandagen, doen we niet meer.”

Zuurstof bieden

“Oostende wil zuurstof bieden aan bezoekers en inwoners. Mentale gezondheid is een belangrijk element, het hoeft niet druk-druk-druk te zijn. Meer is niet altijd beter”, vindt Tommelein. “Zo willen we het Groen Lint meer onder de aandacht brengen en onderzoeken hoe we een vlotte fietsverbinding met de Oosteroever kunnen realiseren.”

Maritieme stad

Toerisme Oostende wil aandacht hebben voor alles wat maritiem is: watersport, garnaalkroketten en andere culinaire troeven, educatief toerisme naar de blue energy-bedrijven in de haven. Toerisme Oostende zal ook het beheer van de Mercator overnemen en restaureert nu de Amandine.

Draagkracht

Toerisme moet hand in hand gaan met wonen en ondernemen. “We moeten rekening houden met de draagkracht van de stad”, aldus de burgemeester. “We moeten evenementen spreiden en hebben geen nood aan extra evenementen in de zomermaanden. Het optreden van Rammstein in volle zomervakantie is een accident de parcours nadat het twee keer werd uitgesteld door corona. Evenementen in de winter, zoals het BK veldrijden, interesseren ons dan weer wel.”

Kwaliteitswinkels

Oostende wil een kwalitatief winkelaanbod en probeert ontradend te werken voor minder kwalitatieve zaken. Dat gebeurt via de SHOP-acties naar inbreuken allerhande. “Een winkel waar je niet digitaal kan betalen, heeft veel kans op controle. Anno 2022 zegt dat wel iets.”

Verblijfstoerisme

Het verblijfstoerisme is prioritair voor Oostende. “Ook herhaalbezoeken zijn erg belangrijk voor cultuur, winkels en gastronomie. Om dagtoeristen te lokken, moeten we niets speciaals doen, want die komen toch.”

Aanbod verjongen

Toerisme Oostende wil het aanbod verjongen, met Mariakerke als familiebadplaats, watersport en evenementen met jeugdiger inslag, zoals het Podcastfestival.

Stadsbeeld verfrissen

Het stadsbeeld moet worden opgewaardeerd. “Van Hotel Terminus aan het station willen we de buitenkant renoveren en er dan een hotel realiseren in samenwerking met een privé-investeerder”, vertelt burgemeester Tommelein. “Een toerismekantoor komt er niet, we verkiezen om de toeristen in de maritieme sfeer te ontvangen in een hub aan de nabijgelegen Amandine, die we nu restaureren. Ook het Monacoplein blijft in gebruik als toerismekantoor. Verder willen we het leegstaande Noordzeeaquarium in de markt zetten, wellicht met een culinaire bestemming. Over Thermae Palace lopen heel drukke onderhandelingen, maar op juridisch en financieel vlak blijft het niet evident.”

Regiowerking

Oostende wil nauwer samenwerken met buurgemeenten Bredene en Middelkerke en het hinterland. “Wat goed is voor Oostende, is goed voor de buurgemeenten en omgekeerd”, luidt het devies. “Voor activiteiten als een camperplaats of een park in het genre Center Parks hebben we toch geen plaats meer. Daarvoor kijken we naar de buurgemeenten.”

Toegankelijkheid

Oostende wil hard werken aan mobiliteit. Slimme borden om toeristen naar de randparkings te leiden, slimme systemen om parkeerplaatsen te reserveren, snellaadstations aan de rand van de stad… “We zijn in gesprek met de Marine, die een parking wil bouwen voor hun mijnenbestrijdingsschool, waar we in de weekends en vakanties ook bezoekers kunnen laten parkeren. Laat duidelijk zijn: iedereen blijft welkom in Oostende: zowel de jetset, de artistieke wereld als alle andere lagen van de bevolking, zolang ze zich gedragen natuurlijk.”

Data gebruiken

Toerisme Oostende wil nog meer gegevens verzamelen en handig gebruiken om toeristische events, acties en marketing slimmer en efficiënter aan te pakken.