Toerisme Vlaanderen heeft grootse plannen voor Brugse Sint-Godelieveabdij

De Sint-Godelieveabdij in het hart van Brugge wordt nieuw leven ingeblazen. Een atelier voor vaklui, een boomgaard om tot rust te komen, gastronomie in de abdijkeuken… Dat alles is het resultaat van een uitgebreide bevraging bij het publiek. “We zoeken nu ondernemers die mee willen investeren in deze unieke religieuze erfgoedparel”, klinkt het.

De abdij werd in 2021 voor het eerst in bijna 400 jaar opengesteld voor het publiek. Dat paste in het project ‘De Tuin van Heden’ van Toerisme Vlaanderen. Bezoekers kregen de kans om ideeën achter te laten voor de toekomst van de plek. Uit bijna vijfduizend ideeën werden er zes weerhouden. “Geen B&B of commerciële handelszaken, maar wel ideeën die aansluiten bij het verhaal van de kloosterzusters”, klinkt het.

Meehelpen in moestuin

“Zo staat de boomgaard open voor wie in alle rust wil genieten van een picknick. In de boerderij verrijst een abdijpunt waar je kan kennis maken met de geschiedenis en spiritualiteit van de plek, eventueel met een atelier voor vaklui of kunstenaars. In de moestuin kan jong en oud meehelpen met zaaien en oogsten onder leiding van een landbouwer. In de voormalige cellen kan je werken rond betekenisvolle thema’s en eventueel ook overnachten. De abdijkeuken gunt een blik op een eeuwenoude traditie en slaat de brug naar de keuken van morgen door plaats te bieden aan innovatieve chefs, zonder er evenwel een restaurant van te maken.”

© VisitBruges

Om de toekomstplannen ook economisch haalbaar te houden, gaat Toerisme Vlaanderen ook op zoek naar ondernemers die mee willen investeren in het religieuze erfgoed. De werken aan het gebouw zouden eind 2023 starten.