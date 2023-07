Toerisme aan de kust: juli was goed, maar vorig jaar was beter

In juli bezochten volgens Westtoer ongeveer drie miljoen dagtoeristen de kust. De hotels noteerden een bezetting van gemiddeld 80 procent. Heel mooie cijfers, maar het zal niemand verrassen dat er minder volk was aan zee dan vorig jaar in juli. Toen vonden liefst 3,5 miljoen dagjesmensen de weg naar zee. Aan de hittegolf van toen kan deze zomer vooralsnog niet tippen.

Vorig jaar kenden we een superzomer: onafgebroken zon en meer dan 25 graden van 25 juni tot 7 augustus. Toen noteerden we 350 uren zon aan de kust tegenover 280 uren in de voorbije maand juli. Dat blijft overigens nog steeds veel: 280 uren zon – gemiddeld negen uur per dag – is bijna 10 procent meer dan het gemiddeld aantal zonuren van de laatste tien jaar in juli.

De toeristische sector is dan ook tevreden. “Het zomerseizoen begon uitstekend met een prachtig weekend eind juni. In juli bezochten circa drie miljoen dagtoeristen de kust. De hotels noteren een bezetting van gemiddeld 80 procent. En de toeristische sector is ook optimistisch voor augustus”, zegt Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), gedeputeerde en voorzitter van Westtoer, het provinciebedrijf voor toerisme.

Recordtemperatuur

De topdagen waren woensdag 24 en donderdag 25 juli, met telkens ongeveer 150.000 dagtoeristen en een topbezetting in het verblijfstoerisme. Dit waren ook de uitzonderlijke tropische dagen van meer dan 30 graden, met een recordtemperatuur op donderdag van 36,2 graden op het strand.

Voor de meeste hotels aan de kust ligt de bezetting in juli rond de 80 procent, met pieken op de warme dagen, meldt Westtoer. “Bij zomerse temperaturen vullen de laatste kamers zich vlug met last-minute reservaties. Voor augustus noteert de hotelsector al een mooie bezetting. Ook hier zal het weer opnieuw bepalend zijn.”

Vakantiehuizen: beter dan 2018

Vanuit de sector van de vakantiewoningen komen overwegend positieve signalen. Heel wat kantoren kunnen beduidend betere resultaten voorleggen. Afhankelijk van kantoor en badplaats gaat dit van een lichte vooruitgang tot meer dan 10 procent meer boekingen en/of omzet tegenover vorig jaar. “Wat opvalt, is dat de goed uitgeruste vakantiewoningen het verhoudingsgewijs uitstekend doen. Ook hier zijn de vooruitzichten voor augustus veelbelovend. Tal van kantoren geven aan dat de verhuringen nu al beter zijn dan in 2018. Tot medio augustus wordt een hoge bezettingsgraad genoteerd.”

Ook de campingfederatie RECREAD noteerde in juli mooie resultaten, zowel op toeristische kampeerplaatsen als in verhuuraccommodatie. “Het voorjaar verliep eerder wisselvallig. Vooral vanaf midden juli was het bijzonder druk op de campings. Last-minute boekingen op basis van het weer zijn een belangrijke trend. De meeste overnachtingen zijn voor twee tot drie nachten. De kampeersector is optimistisch voor augustus. Voor de periode tot 25 augustus is het beter om tijdig te reserveren.”

“Samen met de kustgemeenten raden we aan om de trein en de Kusttram te gebruiken”, zegt Westtoer. “Vlotte mobiliteit draagt bij tot een milieuvriendelijke ontwikkeling van een toeristische regio. Het openbaar vervoer is zeker tijdens de zomer een sterk alternatief.”

Uitzonderlijk 2018

Ook Toerisme Oostende laat zich tevreden uit over de voorbije maand juli. “Dat doen we op basis van een bevraging bij verschillende sectoren”, zegt directeur Peter Craeymeersch. “De eerste twee weken van de maand juli verliepen gelijkaardig en in sommige gevallen iets minder qua overnachtingen. De bezettingsgraden in de hotels halen quasi hetzelfde bereik. Vorig jaar was uiteraard uitzonderlijk, waardoor een kleine daling niet uit te sluiten was. De laatste twee weken liggen de bezettingsgraden opnieuw erg hoog. Wat evenementen betreft, zien we dat zowel zandsculpturenfestival Sand City Dreams, FC De Kampioenen in 3D aan Zee als Oostende Koerse meer toeschouwers lokken dan vorig jaar. Ook Fort Winokio, de tentoonstelling in het Fort Napoleon, haalt de verwachte bezoekersaantallen.”

Ook fonteintjes brachten in juli verkoeling. © Jeffrey Roos

“Door het mindere weer verwachten we in de cijfers minder dagtoeristen, maar de economische impact hiervan zal minder doorwegen in de eindbalans. Door een betere communicatie vinden ook veel meer mensen de weg naar de strandparking en de mobiliteitsproblemen van vorig jaar lijken te zijn opgevangen”, vervolgt Peter Craeymeersch. “Over het algemeen kunnen we spreken van een mooie start van de zomer, maar we duimen natuurlijk dat er ook in augustus voldoende mensen hun weg naar Oostende vinden. Met Theater aan Zee en de Paulusfeesten in zicht hebben we alvast twee mooie affiches.”