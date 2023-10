Toeleiders in diversiteit stellen jaarrapport 2022 voor: “1.400 anderstalige Bruggelingen van 67 verschillende nationaliteiten vroegen hulp”

Voor nieuwe Bruggelingen van buitenlandse herkomst is het niet altijd eenvoudig om te weten waar ze naartoe kunnen met vragen en waar ze de juiste hulp- en dienstverlening kunnen vinden. Sinds 2017 kunnen ze een beroep doen op toeleiders in diversiteit die hen in contact brengen met de juiste dienst of organisatie. Uit het jaarrapport 2022 blijkt dat dit nog steeds meer dan noodzakelijk is.

De toeleiders staan in direct contact met nieuwkomers en tonen de weg. Zowel online als offline, in documenten of door letterlijk mee op stap te gaan naar de verschillende diensten en organisaties die een antwoord kunnen geven. Het project is een samenwerking tussen stad Brugge en het Agentschap Integratie en Inburgering.

Habiba, Cynthia, Irina en Georgiana zijn de toeleiders in diversiteit bij stad Brugge. Naast Nederlands, Frans en Engels spreken ze ook Arabisch, Marokkaans, Spaans, Swahili, Roemeens, Oekraïens, Kiga, Nyankole, Kinyarwanda, Kirundi, Luganda en Bantoe talen. Habiba, Cynthia en Irina zijn voor allerhande vragen, hulp en wegwijs beschikbaar in het Huis van de Bruggeling. Georgiana werkt vooral vanuit het Gemeenschapshuis in Zeebrugge.

Vooral Oekraïners

“In 2022 kwamen 1.410 anderstalige klanten met 67 verschillende nationaliteiten langs bij hen. Dat is een stijging met 10 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. 435 nieuwe Bruggelingen hebben zich vorig jaar voor het eerst aangemeld. Oekraïense vluchtelingen kwamen het meest langs, gevolgd door Bruggelingen uit Syrië en Roemenië. De meest voorkomende onderwerpen in de gesprekken waren nationaliteit en verblijf, maar ook financiële vragen en ondersteuning bij moeilijke brieven en documenten kwamen vaak aan bod”, aldus burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Digitale kloof

Volgens De fauw toont het jaarrapport aan dat de anderstalige Bruggelingen nog steeds met heel wat drempels te maken krijgen bij hun integratieproces. “Het is en blijft niet evident om als nieuwkomer de juiste dienst te vinden die een antwoord kan geven op de vragen die leven. Daarnaast wordt er vaker online gewerkt, waardoor er een steeds groter wordende digitale kloof ontstaat. Een laatste vaststelling is de problematiek van de woningmarkt. Er werd en wordt systematisch toegeleid tot het woonloket, maar structurele oplossingen rond wonen blijven, ook voor deze kwetsbare doelgroep, een uitdaging”, besluit de burgemeester. (Filip Vanden Berghe)