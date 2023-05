Toekomstig schepen van sport Piet Delrue fietst van Londen naar Parijs

Piet Delrue (Open VLD) maakt zich klaar om in Roeselare de fakkel over te nemen van schepen van sport José Debels (CD&V). In een stad van fietskampioenen kan hij dan ook niet anders dan zich grondig op deze taak voor te bereiden. Piet fietst volgende week met enkele vrienden van Westminster Abbey in Londen naar de Notre-Dame in Parijs.

“Toen ik zo’n 25 jaar geleden aan VLEKHO in Brussel studeerde, gingen we met een aantal studievrienden op skivakantie”, vertelt Piet Delrue. “We bleven dit ook na onze studies doen, maar sinds enkele jaren sta ik niet meer op de latten. Nu maken we ieder jaar een fietstocht. ‘We’, dat zijn Filip Depla uit Hooglede, Wim Bossuyt uit Oostnieuwkerke, Yves Vandewiele uit Deerlijk, Stephen Wullens uit Wevelgem en Siegfried Van Eygen uit Bissegem. Filip en Yves zijn de logistieke begeleiders op onze tocht.”

“Vorig jaar zijn we voor het eerst een fietsuitdaging aangegaan: we hebben ‘La Seine à vélo’ gedaan, een vierdaagse tocht van Parijs naar Honfleur. We hebben die tocht zelfs gemaakt naar aanleiding van een artikel in De Krant van West-Vlaanderen. Of was het De Zondag? Enfin, het was alleszins een reportage van jullie uitgeversgroep”, lacht Delrue.

“Nu gaan we voor een tweede editie en zoals dat gaat, wordt het nu iets groter en avontuurlijker. Dit jaar fietsen we van Westminster Abbey naar de Notre-Dame in Parijs, zeg maar van punt nul in het ene land naar punt nul in een ander land.”

Naar ABBA

“Dat is eigenlijk een uitgestippelde route, de Avenue Verte, die volledig op GPS staat en ook onderweg zullen we hier en daar wegwijzers zien. In totaal zullen we 410 km fietsen en vier uur op de ferry tussen Newhaven en Dieppe zitten. We vertrekken op vrijdagmiddag 26 mei vanuit Roeselare met de bestelwagen en de fietsen naar Londen. We logeren in Londen vlakbij de vroegere olympische site in Stratford, want ‘s avonds staat er nog een leuk evenement op het programma: we pikken een optreden mee van ABBA-avatar in de ABBA-arena vlakbij. Ik heb die show al eens gezien en het is werkelijk fenomenaal. Het is alsof de bandleden daar live optreden. Het is enkel wanneer het publiek te lang applaudisseert en iemand van ABBA plots begint te praten door het applaus dat je echt door hebt dat het een avatar-beleving is.”

“Zaterdagmorgen fietsen we naar Westminster Abbey en als de bezoekersfile niet te lang is, bezoeken we nog eens Westminster Abbey voor ons vertrek. Veel tijd willen we echter niet verliezen, want er staan 100 km op het programma tot in Felbridge. Op zondag moeten we maar 80 km fietsen tot in Seaford naast Newhaven. Dan hebben we tijd om enkele zaken te bezoeken. De derde dag nemen we dan de ferry om elf uur ‘s morgens en komen we om vier uur lokale tijd aan in Dieppe. Het is van Dieppe slechts 60 km naar onze volgende stopplaats Forges-les-Eaux, dat bekend staat voor zijn thermale baden. Op dinsdag fietsen we 90 km naar Chaussy dat midden de wouden rond Parijs ligt en woensdag staan de laatste 100 km gepland naar de Notre-Dame. We sluiten deze fietstrip in stijl af met een diner in ons favoriete Italiaans restaurant, Pink Mamma in Montmartre.”

Geen kilometerteller

“We hopen dat we dit jaar minder lekke banden hebben dan vorig jaar. Dat was ongelooflijk! In vier dagen kregen we af te rekenen met twintig lekke banden. De eerste dag hadden we een restaurant gereserveerd om acht uur maar we kwamen er pas om kwart over tien aan, doornat en doodmoe.”

“Ik heb een goede fiets, maar ook geen topmodel. Ik heb zelfs geen kilometerteller. Ik fiets volgens de benen en de conditie van de dag (lacht). Maar we blijven wel altijd samen en genieten van elkaars gezelschap, van de mooie vriendschapsmomenten en van de schitterende landschappen waar we doorrijden.”

Wies Haaste

“Of dit een ideale voorbereiding is op mijn functie als schepen van sport die op 1 september start? Misschien wel, want je hebt er geen idee van hoeveel mensen me vragen welke sport ik beoefen als ze me zien op een huldiging. Huidig schepen José Debels en iedereen van het bestuur en de administratie zorgen wel voor een zeer warme overdracht en dat is leuk voor mij. José heeft bijvoorbeeld 17 jaar ervaring als sportschepen en is een vat vol kennis en ervaring. En wij komen uitstekend overeen. Ik zal volledig klaar zijn om de fakkel van hem over te nemen. Maar dus eerst nog even van Londen naar Parijs fietsen met onze fietsclub Wies Haaste. Een niet-West-Vlaming zal deze naam natuurlijk niet begrijpen (lacht).”