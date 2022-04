Toekomstig Pittems burgemeester Denis Fraeyman toont begrip voor fusieplannen: “Opschalen kan goede oplossing zijn”

De aangekondigde fusie tussen Wingene en Ruiselede zorgde ook in de buurgemeenten voor een schokgolf. Zo viel men in Pittem toch uit de lucht toen het nieuws bekend geraakte. En dat terwijl Pittem in het verleden al eens gelinkt werd met een fusie met Wingene.

“Wij waren enigszins verrast door het nieuws”, geeft Denis Fraeyman (CD&V), die vanaf september burgemeester wordt in Pittem, aan. “Het is wel iets wat de laatste tijd steeds meer leeft, maar toch.”

Al begrijpt hij tegelijkertijd de beslissing wel. “Het wordt door de concurrentie van de privésector steeds moeilijker om als gemeente geschikt personeel te vinden. Dat merken we zelf ook. Opschalen kan in dat opzicht een goede oplossing zijn.”

Niet weigerachtig

Ook in Pittem wordt er dan ook rekening gehouden met dergelijk scenario. “We willen zolang mogelijk onze eigenheid behouden natuurlijk, maar als een fusie in het belang van de burger nodig zou blijken, dan staan we er niet weigerachtig tegenover. Je kan immers niet achterblijven als iedereen gaat samenvoegen.”

“Men spreekt ook van verplichte fusies op termijn, dus dan is het nog altijd beter om zelf je partner te kiezen. Een fusie zal dus zeker nog ter sprake komen, maar zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Of Wingene in dat scenario een mogelijke partner wordt? We sluiten niets uit”, aldus Fraeyman. (TM)