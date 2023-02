Toekomstig juweel voor nieuwe zeedijk in Westende

Op de Koning Ridderdijk in Westende staat vlak naast de Meeuwenlaan een prototype van een stuk van de nieuwe sierzitbank die ter hoogte van het Rauschenbergplein komt. Die staat daar niet zomaar: onder het motto ‘meten is weten’ testen de ontwerpers de impact van de natuurelementen op het materiaal en de uitvoering van de bank.

Dus… neen, dit is geen vervanger voor de traditionele blauwwitte zitbank, zoals sommige geruchten op (sociale) media stellen. “De blauwwitte bank verdwijnt niet van de zeedijk en blijft een belangrijk stuk van het dijkmeubilair”, bevestigt schepen van Openbare Werken Dirk De Poortere. De witte bank met houten zitgedeelte is een prototype van de sierzitbank die ter hoogte van het Rauschenbergplein op de nieuwe zeedijk in Westende-Bad komt. Dit teststuk zal aantonen hoe het hout reageert in deze constructie en ook aangeven hoe het zand tussen de bank ‘caprioleert’. Daarnaast worden ook metingen gedaan naar de hoeveelheid zand die de bank opvangt”, stelt schepen Dirk De Poortere.

Strandtoegang in volle constructie

De zitbank zal deel uitmaken van een nieuwe majestueuze strandtoegang met brede trap ter hoogte van het Rauschenbergplein. Die trap is momenteel volop in constructie.

De werken schieten trouwens goed op. Vanaf Grand Hotel Bellevue zijn de aannemers al begonnen met de aanleg van de nieuwe dijkstenen.

Via www.middelkerke.be/promenade kan je op de hoogte blijven van de werken aan de nieuwe zeedijk.