Toch slecht nieuws: dove keeshond Zara (10) wordt onwel na adoptie en moet spuitje krijgen

Een nieuwe warme thuis voor doof keeshondje Zara in Menen. Het zag er zo goed uit, maar het mocht niet zijn. De tienjarige hond kreeg net na de verhuizing namelijk last van hartfalen. Het beestje zal nu een spuitje krijgen.

De tranen die Conny Manssens uit Menen liet nadat ze haar tienjarige hondje Zara moest afgeven aan haar nieuwe baasjes zijn nog niet droog of er is nog meer verdriet. Het dove keeshondje was negen maanden voordien bij haar gedropt. Omdat ze al twee hondjes – twee 17-jarige maltezers – had, mocht ze er geen extra houden. Daarom dreigde een uithuiszetting.

Plots onwel

Die kon ze dus uiteindelijk vermijden. Na een noodkreet in de krant vond ze een koppel uit Menen bereid het hondje in huis te nemen. Woensdagmiddag vond de verhuizing plaats, maar diezelfde dag nog kreeg ze plots telefoon. “Zara was onwel geworden”, vertelt ze snikkend. “Ze had een blauwe tong, schuimbekte, was kortademig en moest overgeven.”

Toch spuitje

De kersverse baasjes trokken snel naar Conny die ermee naar de dierenarts ging. “Blijkt nu dat ze een hartfalen heeft. Ze had daar nooit last van gehad, dus ik denk dat de stress van het verhuizen er voor iets zal tussen zitten. Ze heeft nu nog bij mij geslapen, maar uiteindelijk zal ze een spuitje moeten krijgen.”

Opnieuw een trauma voor de onfortuinlijke Conny. “Ik ben ergens nog content dat ze negen mooie maanden had bij mij. Het enige dat ik nu nog kan doen is haar de mooiste dag van haar leven bezorgen. Ik ga om soepvlees en zal haar lievelingseten bereiden. Dan komt de dierenarts naar hier. Ik wil er zeker bij zijn als ze haar laatste adem uitblaast.”