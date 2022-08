Toch nog hoop voor ‘t Mezennest?

De provincie sprak zich uit over het beroep dat buurtbewoner Mike Van Acoleyen had ingediend tegen de sloop van het Kasteeltje ’t Mezennest in de Izegemstraat. Het beroep is onontvankelijk verklaard. Er loopt echter nog een beroepsprocedure door de provincie West-Vlaanderen, waardoor ’t Mezennest voorlopig nog niet wordt gesloopt.

De deputatie van de provincie heeft geoordeeld dat Mike geen persoonlijke schade ondervindt van de sloop. Hij woont immers op honderd meter van het pand, en dat is te ver om van schade te kunnen spreken. Opkomen voor het algemene belang, het erfgoed bijvoorbeeld, dat is een onvoldoende reden om een geldig beroep in te stellen. “Natuurlijk ben ik ontgoocheld én kwaad”, getuigt Mike. “Maar de wet is de wet en daar zullen we ons bij moeten neerleggen.” Wat Mike vooral erg vindt, is dat naar de inhoud van het beroep niet eens meer werd gekeken. “Het dossier staat bol van de onwettigheden, schendingen van de bepalingen van het lokale Ruimtelijke Uitvoeringsplan en van het Structuurplan Ingelmunster, overtredingen van de normen, fouten in het openbaar onderzoek… Maar dat alles is niet meer van tel, want de deputatie oordeelt dat ik daar als burger geen schade van lijd.” Volgens Mike ligt de verantwoordelijkheid voor deze roofbouw op het erfgoed van de gemeente nu nog meer dan ooit bij het gemeentebestuur. “Hun omstreden beslissing om dit rammeldossier van een bouwontwikkelaar goed te keuren zonder met al die onwettigheden rekening te houden is nu de enige en finale oorzaak dat de sloophamer in dit mooie pand gaat. Ingelmunster heeft nood aan een beleid met visie, dat verder gaat dan overal appartementen plaatsen.”

Reactie

We vroegen een reactie aan burgemeester Kurt Windels (De Brug), die zei: “Mike heeft het volste recht om in beroep te gaan tegen vergunningsbeslissingen van het schepencollege. En dat heeft hij ook gedaan. De provincie heeft zijn beroep onontvankelijk verklaard. De provincie oordeelt volledig autonoom, wij hebben hier niets mee te maken. Wat de inhoud van de vergunning betreft: als de provincie van oordeel is dat de gemeente de bouwaanvraag fout heeft beoordeeld, dan zullen zij wel het nodige doen. Momenteel loopt er immers nog een beroepsprocedure bij de provincie West-Vlaanderen. Daarover volgt er later nog een uitspraak.” Besluit: Mike dacht dat men al mocht beginnen met de sloop, maar voorlopig is dat dus niet het geval. (Patrick D.)

