Toch nog daginschrijvingen voor Nacht van Vlaanderen in Torhout

Met 5.000 voorinschrijvingen boekt de Torhoutse wandel- en loophappening Nacht van Vlaanderen een ongezien succes. In principe kan er op de startavond, vrijdag 17 juni tussen 17 en 20 uur, enkel nog voor de wandeltochten van 10 of 21 km ingeschreven worden, maar het bestuur heeft zopas beslist om toch voor élke discipline en afstand daginschrijvingen toe te laten.

“We kunnen onze eigen ogen bijna niet geloven”, klinkt secretaris Peter Verplancke euforisch. “De voorinschrijvingen zijn quasi afgesloten en we klokken af op 2.600 wandelaars en 2.400 lopers. Gezien de voorspelde goede weersomstandigheden blijft de vraag om in te schrijven groot. En dus gaan we overstag: vrijdag kan er dan toch nog tussen 17 en 20 uur voor het hele aanbod van de Nacht ingeschreven worden.”

Voor iedereen uniek T-shirt en waardebonnen

De eerste start op 17 juni wordt om 19 uur gegeven, met name de 5 km Start to Run langs de Industrielaan. Daarna, om 20 uur, vertrekken de halve en de volledige marathon aan het begin van de Karel de Goedelaan (ter hoogte van Ten Walle). Vervolgens, om 20.15 uur, wordt in de Industrielaan de start gegeven voor de 10 km stadsloop Tom Compernolle, waarna alle wandelaars aansluiten voor hun trajecten. De marathonlopers doen in totaal viermaal het stadspark aan.

De wandelaars starten in twee groepen vanaf het sportstadion: eerst de 42 en de 100 km-wandelaars, dan die van de 21 en de 10 km. Alle deelnemers aan de wandel- en loophappening ontvangen na afloop een uniek T-shirt, een saunawaardebon (dankzij Caldare Torhout en Villa Aqua Oostende) en een cadeautje van de nieuwe sponsor Hydro.

Drie gratis muziekoptredens in het stadspark

Er zijn in samenwerking met het stadsbestuur gratis muziekoptredens voorzien op het podium net naast het stadskantoor. Daar treden drie groepen op: vanaf 19 uur de Retrofun Coverband, om 21.30 uur Belle Perez en tot slot om 23 uur de band 2 Fabiola.

Naast de traditionele Bedrijvencup in de 10 km-loopwedstrijd, waarvoor de ondernemingen met minstens tien deelnemers dienen in te schrijven, is er dit jaar een nieuwe challenge. De Nacht gaan op zoek naar de sportiefste groep. Hiervoor worden bij de inschrijvingen van bedrijven, instellingen, scholen en verenigingen de afgelegde kilometers opgeteld, ongeacht de disciplines.