Tjörven Deschamps wint Gullegemse prinsenverkiezing

The Greatest Showman Tjörven Deschamps (22) kroonde zich zondagmorgen na een spannende strijd tot prins carnaval 2022. De hogeschoolstudent die uitkwam voor carnavalvereniging De Losse Pols haalde het met 38 punten van zijn eerste opponent Maxim Debrabandere.

De nieuwe prins Tjörven is een showman. Dat zag je meteen bij de eerste voorstelling. Hij bewees tijdens de verschillende selectieproeven dat hij best wel van verschillende markten thuis is. Alleen zingen gaat hem niet zo goed af en hij is niet altijd even handig. Hij leert echter snel, merkten zijn vele supporters die de feesttent rood kleurden. Het waren uiteindelijk de persoonlijke supportersstemmen die hem aan de overwinning hielpen. “Ik kan het niet geloven. Dat had ik uiteindelijk nooit durven hopen”, zei de prins voor hij zijn moeder Cindy om de hals vloog. “Ik had me ingeschreven om dertig jaar na mijn gewezen opa Gery Seys de familie aan een prinsentitel te helpen. Mijn moeder en mijn oom Thierry moeten zich apetrots voelen nu dit gelukt is.”

Daarna bleek de prins meteen klaar om zich met zijn fans in het feestgewoel te storten en de overwinning nog lang en uitgebreid te vieren. De nummer twee, Maxim Debrabandere, moest de teleurstelling verbijten dat hij opnieuw net naast de prinsentitel pakte. Hij toonde zich echter een sportief verliezer. Nummer drie, Dieter Desnouck, alias Dietje de Viking, was blij met het behaalde resultaat dat zijn verwachtingen overtrof. (AV)