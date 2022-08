Tjoolberen wandelen voor Team Steve uit Westkerke 71 kilometer in zengende hitte

Zaterdagmorgen 13 augustus startten Johan Taffeiren en zijn team om 4 uur aan hun sponsortocht langs de frontlinie in de Westhoek. Hun doel was het standbeeld van koning Albert I bereiken tegen 22 uur.

De hitte heeft hen echter genekt, zodat ze na 71 kilometer gestopt zijn aan de IJzertoren in Diksmuide. Ze waren toen nog met zijn vieren, onder wie initiatiefnemer Johan Taffeiren. “Het was een totaal andere tocht dan vorig jaar, toen we de kust afstapten. Geen zand, vooral op harde ondergrond gewandeld, waardoor onze voeten hebben afgezien”, vertelt de opper tjoolbeer.

“We waren door de hitte verplicht om elke 5 kilometer een pauze te nemen, want rond 9 uur kwamen we uit de bossen en zat de felle zon op onze hoofden. We hebben veel gedronken, maar door het erge zweten moesten we weinig plassen”, lacht Johan.

“Gelukkig hadden we een fantastische ploeg en heel wat vrienden die ons kwamen bevoorraden met wat eten en alles wat maar fris was. We hebben onze tocht in schoonheid kunnen afsluiten en zijn heel content met wat we onder deze weersomstandigheden konden presteren”, besluit Johan Taffy Taffeiren.