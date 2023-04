TIPS: Paasvakantie in de Hoppestad

In Poperinge valt er tijdens de paasvakantie heel wat te beleven. Toerisme Poperinge zet enkele tips op een rijtje.

Start het vakantieavontuur met Flippa’s poppenspel in Reningelst. Spring op weekenddagen zeker eens binnen in de gezellige familiekroeg van de Kinderbrouwerij. Energieke kinderen worden uitgedaagd om de mouttoren te beklimmen tot het panoramaplatform. Verkleed als lieveheersbeestje vlieg je het Hopmuseum rond. Op museumzondag brengt vertelster Ingeborg het Hommelsprookje”, klinkt het bij toerisme Poperinge. “In het Talbot House kan je soldaat Arthur helpen om alle verstopte paaseieren te zoeken. In Ciné Ghybe kan je genieten van een filmnamiddag met onder andere Cruella, De Witte van Sichem en Farfalu.”

Paasfun

“De hele maand april is er Paasfun in Zwembad De Kouter. Koop een dagticket aan de kassa en speel mee met de wedstrijden. Draai aan het rad van Konijn en win jouw familieticket of een andere leuke prijs. Kinderen tot 12 jaar kunnen deelnemen aan een leuke teken- en kleurwedstrijd en een vriendenfeestje voor 5 winnen. Een middagje zwemmen en een spelletje bowlen.”

Brouwworkshop

“Huisbrouwer Hans Vandeputte begeleidt je doorheen alle stappen van het brouwproces, afgewisseld met een museumbezoek en bierproeverij. Je gaat huiswaarts met Meester Ghybe, het museumbier. De eerstvolgende workshop gaat door op zaterdag 8 april.” Op voorhand inschrijven is verplicht.

“De wandelzoektochten loodsen je langs minder bekende paadjes, straatjes en vroegere pestwegels. Je (her-)ontdekt Poperinge op een andere manier. Tijdens deze winterwandel(foto)zoektocht volg je de wandelknooppunten en verken je de mooie omgeving van Poperinge en de sfeervolle stadskern. De tocht kan je tot 30 april. De zoektocht van Rotary Poperinge loopt tot en met 16 juni. Formulieren zijn te koop bij toerisme Poperinge.”

Info en inschrijven: www.toerismepoperinge.be.