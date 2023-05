Tinekesfeesten brengt Heule in september in Franse sferen

Wie houdt van Franse sferen is tijdens het tweede weekend van september in Heule aan het goede adres. Na de festivalsfeer van vorig jaar, koos de werkgroep van de Tinekesfeesten dit jaar voor Frankrijk als rode draad door het weekend. Het deed dat thema uit te doeken tijdens een geslaagde derde editie van het foodtruckfestival Café Mangé.

Zo’n 1.500 bezoekers kwamen piepen en zagen dat het goed was. De zet om te verhuizen van de verharde omgeving van Muster naar de groene in het Park van Heule bleek de juiste. Zeker toen de avond viel had Heule, dankzij de gezellige inrichting, al veel weg van een Franse avondmarkt. “Sfeer was top, foodtrucks waren lekker en gevarieerd, de drank vloeide meer dan rijkelijk en de prachtige locatie zorgde ervoor dat het plaatje volledig klopte!”, zegt een tevreden co-voorzitter Phaedra Hoste.