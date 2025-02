Tineke Vandenbogaerde blaast 100 kaarsjes uit

“Ik trek hier goed mijne plan. Als er iets is met mijn facturen, bel ik zelf om uitleg te vragen of een opmerking te geven”, vertelt de kwieke 100-jarige Albertina (Tineke) Vandenbogaerde van de Molenhoek.

Burgemeester en schepenen luisterden bij een drankje en een snoepje naar haar verhalen, uit het leven gegrepen. Wanneer Albertina vertelt, zwaait ze graag met haar vinger om te benadrukken wat ze verkondigt. “Ik ken Claude Croes al zeer lang. Ik woon hier al 73 jaar en Claude was een buurjongen. Zijn vader komt elk jaar mijn hof onderhouden. Ik moet enkel de producten betalen en voor zijn werk vraagt hij niets. Wij zijn goede buren gebleven, want hij woont hier een beetje verder.”

Burgemeester Louis Vanderbeken mocht de jarige toespreken en rekende: “Een eeuw, 100 jaar, 1.200 maanden, 5.217 weken, 36.525 dagen. Dat kan toch al tellen. Op haar twaalfde begon ze te werken bij Concordia Textiles op ‘t Gaverke in Waregem en daarna bij Ovelacq in Deerlijk. Aansluitend verzorgde ze het huishouden bij moeder Mathilde van de firma Hellyn in Deerlijk en ook nog bij dochter Paula Hellyn. Albertina werkte tot ze 68 werd.”

lof en cadeaus

Tineke was en is graag bij en tussen de mensen en kan genieten van grote en kleine bezoekjes en de bijhorende babbeltjes.

De eeuwelinge genoot van de vele woorden van lof en van de geschenken: een grote fles van het gemeentebestuur en een gesigneerde foto van de koning en koningin. Provincieraadslid Claude Croes overhandigde de gepersonaliseerde schaal van de provincie en daarna ondertekende Tineke met zwier de bladzijde in het guldenboek van de gemeente. “Zeg maar waar ik moet tekenen. Vroeger kon ik makkelijker mooi schrijven, maar het lukt nog altijd.” (MVD/foto MVD)