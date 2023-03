Tineke Serru verkozen tot West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar

Tineke Serru van Extrapower is dit jaar verkozen tot West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar. Dat is een trofee die jaarlijks wordt uitgereikt door JCI West-Vlaanderen.

Een professionele jury onder leiding van Dominique Valcke – CEO Stadsbader Group – koos met unanimiteit voor Tineke Serru van Extrapower, het Brugse energiebedrijf dat gespecialiseerd is in de engineering en de bouw van op maat gemaakte fotovoltaïsche systemen. Tineke stoot nu door naar de finale van de ‘JCI Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar’ die dit jaar plaatsvindt op 11 mei 2023 in Gent.