Tineke Serru van Extrapower werd dit jaar uitgeroepen tot West-Vlaamse Jonge Ondernemer in Kortrijk Xpo

Tineke Serru van Extrapower is dit jaar verkozen tot West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar. Een trofee die jaarlijks wordt uitgereikt door JCI West-Vlaanderen. Een professionele jury onder leiding van Dominique Valcke (CEO Stadsbader Group) koos met unanimiteit voor Tineke. Zij stoot door naar de finale van de ‘JCI Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar’ die dit jaar doorgaat op 11 mei in Gent. Maxim Lambert van Petit Baron ging dit jaar lopen met de publieksprijs. Deze werd uitgereikt aan de hand van een online stemming tijdens de awardshow.

Op 1 februari werden de vier finalisten bekendgemaakt in het nieuwe kantoor van Titeca in Kortrijk. De gelukkigen waren het Brugse energiebedrijf Extrapower dat gespecialiseerd is in de engineering en de bouw van op maat gemaakte fotovoltaïsche systemen. Bonmush die vegetarische producten aanbiedt op basis van oesterzwam. Digitale assistent Keypoint voor een efficiënt beheer in de vastgoedsector en Petit Baron, een industriële bakkerij voor wafels en pannenkoeken in grootwarenhuizen.

Masterclasses

De finalisten konden vervolgens twee dagen deelnemen aan masterclasses georganiseerd door Paquay & Associates, Degroof Petercam en Cresco Law. Tijdens deze twee dagen kwamen topics zoals de tien cruciale elementen die nodig zijn voor het sturen van een groeiende organisatie, het financiële, bancaire en juridische luik van ondernemen aan bod.

Ondernemerschap van ‘jonge’ mensen in de verf zetten en tegelijk jonge dromers inspirerende voorbeelden geven

Op maandag 27 maart was het aan de finalisten om de jury te overtuigen en werd vervolgens één winnaar gekozen. De uitreiking vond plaats in Kortrijk Xpo in het bijzijn van een 220-tal aanwezigen. De avond was gevuld met een uitgebreid netwerkmoment, een galadiner, livemuziek en animatie. “Ondernemerschap van ‘jonge’ mensen in de verf zetten en tegelijk jonge dromers inspirerende voorbeelden geven. Dat is onze bedoeling. De vier basispijlers waarrond de 350 JCI-leden evolueren zijn individu, gemeenschap, internationalisme en business. Op deze vier basispijlers werden de finalisten beoordeeld. Door hun engagement, vriendschap en het realiseren van creatieve projecten groeien ze tot toekomstgerichte ondernemers”, besluit commissievoorzitter Guilio Simoens.