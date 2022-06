Tineke Demeyere blaast na vier jaar zangcarrière nieuw leven in: “Het kriebelde om weer te zingen”

Zangeres Valentina, beter bekend als Tineke Demeyere (37), is terug van weggeweest. Na een pauze van bijna vier jaar viert ze op 9 juli haar comeback op de benefiet van vzw Fibroveerke in Deerlijk. “Ik miste de muziek en het podium, hopelijk blijft het niet bij een éénmalige comeback.”

Tineke Demeyere woont al even in Kruishoutem, maar is geboren en getogen in Olsene en al van jongs af aan gebeten door muziek. “Het heeft mij altijd getriggerd. Al van toen ik tien was, zat ik in het kinderkoor van Olsene”, zegt Tineke. “Ik heb altijd muziekschool en dwarsfluit willen volgen, maar dat is er nooit van gekomen. Toen ik een jaar of zeventien was, heb ik enkele liedjes ingezongen in een duet met een zanger uit Hooglede. In die periode heb ik nog deelgenomen aan de preselecties van Idool, maar ik was er niet door. Ik was goed maar niet goed genoeg, zeiden ze. Dat weet ik nog goed. Ze hadden zich goed geamuseerd, maar ik was er net niet bij. In 2013 heb ik ook nog deelgenomen aan The Voice. Dat ging in de eerste ronde met video-audities, je moest een filmpje insturen. Ik heb toen ‘Ik voel me zo verdomd alleen’ gezongen van Siske De Rat en ik was erdoor, ik kreeg een uitnodiging voor de preselecties. Op dat moment was ik echter enorm aan het twijfelen om nog een extra opleiding zorgmanagement te volgen. Ik vreesde dat mijn fulltime job als verpleegkundige niet te combineren zou zijn met én die extra opleiding én een deelname aan The Voice dus heb ik zelf beslist om niet mee te doen. Intussen ben ik hoofdverpleegkundige in het Sint-Jozef in Deinze, zingen en zorgen zijn mijn twee grote passies.”

Marco & Valentina

In 2011 ging Tineke echt van start als zangeres onder de naam Valentina. “Dat kwam omdat ik in het begin optrad als Marco & Valentina. Marc, zoals hij echt heette, speelde piano en ik zong. Het toeval wou dat zijn vorige zangeres Tine heette, dus kon ik moeilijk onder mijn eigen naam optreden en ons Marco & Tineke noemen. Zo ben ik maar voor de naam Valentina gegaan. Na een tijdje stopte Marco als pianist en ging ik solo verder. Met Valentina kan ik een erg ruime set brengen, van rock en pop over luistermuziek tot zelfs schlagers. Het hangt echt af van wat voor evenement en publiek het is, al is ambiance altijd het hoofddoel. Ik wil mensen entertainen en ga tijdens mijn optreden vaak eens rond in het publiek.”

Ambiance is altijd mijn hoofddoel, ik wil mensen entertainen

Naast Valentina, zong Tineke ook nog in tal van covergroepjes. “Ik heb vijf jaar in No Age gezeten, daarmee brachten we covers in een eigen jasje. We deden op het hoogtepunt zestien optredens per jaar, wat best veel is voor zo’n bandje. In 2018 ben ik echter bevallen mijn derde kindje en besloot ik om even te stoppen met optreden. Intussen is hij vier jaar en kan hij bij mijn moeder terecht als het nodig is. Het kriebelde ook enorm om weer te beginnen zingen, ik miste het podium. Met drie dezelfde leden van No Age zijn we nu terug begonnen als Ageless, een knipoog naar de oude bandnaam. Met hen repeteer ik nu om de twee weken, dat helpt al wat tegen de onzekerheid om terug op te treden al zal de stress wel nog toeslaan eens het eerste optreden nadert.”

Stille genieter

Dat is op 9 juli op het grasplein bij OC D’Iefte in Deerlijk en ten voordele van vzw Fibroveerke, een vzw die zich inzet voor mensen met fybromyalgie, een spierziekte. “Mijn moeder is lid bij de vzw en helpt er vaak. Zo komt het dat mijn eerste optreden op de benefiet is.”

Ook Tinekes vader zal nog een plaats hebben op het optreden, ook al kan hij er niet meer bij zijn. “Hij overleed in 2020 toen hij amper 59 was. Hij was een stille genieter, maar deelde overal kaartjes uit van mij als mensen iets organiseerden. Ik heb de tekst van het nummer ‘Door de wind, door de regen’ dat ik zal brengen, wat aangepast als eerbetoon aan hem.” (JF)