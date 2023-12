Tine Sinaeve ontvangt Prijs Van Wonterghem – De Brabandere 2023

De 23ste Prijs Van Wonterghem – De Brabandere gaat naar Tine Sinaeve. Tine werkt als verpleegster in het CLB Ieper, is getrouwd met Vincent Demyttenaere en mama van Ferre (25) en de tweeling Josse en Warre (17).

Al 17 jaar trekt Tine Sinaeve aan de kar van de Vlamertingse Turnkring dat met zijn bijna 1.000 leden menig Groot-Ieperling aan het sporten zet. Van vrijwillige coach die één keer per week training geeft, evolueerde ze er tot voorzitter van Westhoek Turncentrum vzw. Daarbij legt ze als geen ander één bijzonder accent: ze ijvert al jaren voor meer inclusie in de sport. Een ambitie die nu omgezet wordt in een eigen sportcentrum voor mensen met een beperking dat intussen meer dan 70 mensen uit de ruime regio rond Ieper bedient. Voor al dat engagement ontvangt Tine nu de prijs Van Wonterghem – De Brabandere 2023.

Groot engagement

Het Fonds van Wonterghem – De Brabandere, beheerd door de Koning Boudewijnstichting bekroont elk jaar een verdienstelijk persoon of groep mensen uit de Ieperse regio met zijn prijs van 25.000 euro. Daarmee wordt hun filantropisch engagement voor mensen in kansarmoede, cultuur en erfgoed, voor mensen met een beperking of voor het samenleven in buurt of wijk erkend. De helft van het bedrag gaat naar de persoon zelf, de andere 12.500 euro mag de laureaat wegschenken aan een goed doel dat de voorkeur wegdraagt.

Tine Sinaeve is sinds 2006 actief bij de Vlamertingse Turnkring. Eerst bezocht ze die als ouder, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dus engageerde Tine zich al snel als trampolinetrainster, eerst één keer per week, later elke dag. Al dat engagement zorgde ervoor dat ze sinds enkele jaren voorzitter geworden is van de Turnkring die met zijn bijna 1.000 leden een serieuze sociale en sportieve rol van betekenis speelt in Groot Ieper.

Sportcentrum G-Fit

De manier waarop Tine haar engagement invult, is volgens de jury een voorbeeld voor vele anderen. “Tine heeft de gave om de organisatie en de sporter centraal te stellen, het draait niet om haar persoon. Het liefst blijft ze zelf op de achtergrond, ze zoekt niet zelf de schijnwerpers. En net dat zorgt ervoor dat je van een oprecht en authentiek engagement kan spreken”, aldus erenotaris Luc Ghesquiere, voorzitter van het Fonds Van Wonterghem – De Brabandere. Bovendien laat Tine ook niet na een sociaal-maatschappelijke saus boven op haar engagement te leggen, want ze is al jaren grote pleitbezorger van meer inclusie in de sport. Ze is er rotsvast van overtuigd dat sport ook voor mensen met een beperking een helende en integrerende rol kan spelen.

Dat het haar menens is met die ambitie bewijst het feit dat Tine samen met enkele andere bestuurders G-Fit uit de grond heeft gestampt, een sportcentrum dat volledig aangepast is aan de noden van mensen met een beperking. Het sportcentrum is intussen operationeel en bedient een doelgroep van meer dan 70 personen in de ruime regio rond Ieper. “Het engagement van Tine toont bovendien ook dat wie gelooft in de toekomst ook sterke resultaten kan neerzetten. Ze liet de droom van een aangepast sportcentrum niet stranden op een droom, maar nam anderen mee in haar mooie enthousiasme en creëerde op die manier toekomstperspectief voor velen.”