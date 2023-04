Tine en Frederik lanceren cosmetica voor mannen: “Huidverzorging is ook voor mannen belangrijk”

Tine Ryssaert (42) en Frederik Roelens (45) startten begin 2022 met hun mannencosmeticalijn DHIST’L. Het koppel wil met z’n bedrijf het huidige aanbod aan mannencosmetica verbeteren. “Huidverzorging is voor mannen even belangrijk als voor vrouwen.”

Na meer dan twee jaar productontwikkeling lanceerde het West-Vlaamse koppel een jaar geleden z’n eerste producten van het merk ‘DHIST’L’. Frederik doctoreerde in de farmaceutische wetenschappen en specialiseerde zich in antioxidanten, waardoor hij in het bedrijf instaat voor het wetenschappelijke aspect. Tine heeft er een loopbaan bij onder meer Unilever en Danone opzitten, waar ze zich specialiseerde in consumentenbeleid en marketing.

“We zijn ambitieus en hebben nog veel plannen”

“Daardoor zijn we heel complementair en kunnen we onze kennis en expertise samenbrengen in ons nieuw bedrijf. We startten nadat we opmerkten dat er nog veel ruimte is voor skincareproducten voor mannen. Objectief gezien is er geen enkele reden waarom mannen dat minder zouden moeten doen dan vrouwen. Een man wil ook graag zorg dragen voor zichzelf, vandaar dat wij vonden dat het aanbod van producten voor mannen beter kon”, vertelt Tine.

De founders van DHIST’L merken op dat huidverzorging voor mannen nog te vaak een afgeleide is van het product voor vrouwen, terwijl de huid van een man specifieke eigenschappen heeft. “We hebben ons van in het begin afgevraagd hoe we met ons gamma de beste toegevoegde waarde kunnen bieden. Het resultaat van die denkoefening is dat we natuurlijke en performante producten voor mannen op de markt brengen, waarbij we ook duurzaamheid heel hoog in het vaandel dragen. Die verdelen we via de betere apotheken en onze eigen webshop”, gaat Tine verder.

Extract mariadistel

Voor zijn producten werkt DHIST’L onder meer met een extract uit mariadistel. “Dat is eigenlijk een rode draad doorheen ons gamma. In de Middeleeuwen was Sint-Joris-ten-Distel een bedevaartsoord voor mensen met huidklachten. De zaden van de mariadistelplant bevatten een heel sterk antioxidant, silybine. Dat zorgt er onder meer voor dat onze producten niet alleen verzorgend zijn, maar ook anti-ageing, kalmerende en zuiverende eigenschappen bevatten. Een perfecte match voor de mannenhuid dus.”

DHIST’L bracht tot nu toe een face cream, een face fluid, een serum en een aftershave op de markt. “Maar we zijn ambitieus en hebben nog veel plannen. We willen uitgroeien tot een toonaangevend merk dat huidverzorging voor mannen niet alleen aanbiedt, maar ook leuk en aangenaam maakt”, besluit Tine Ryssaert.

Meer info via www.dhistl.com.