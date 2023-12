Tine Ameloot schenkt kledijpakketjes aan Huis van het Kind: “Nog meer ouders helpen”

Tine Ameloot uit Roksem is al lang bezig met nog bruikbare kinderkledij een tweede leven te geven. Eerst deed ze dat via Mic Mac Minuscule waar toekomstige ouders een babylijstje konden aanleggen. Intussen is ze overgeschakeld op Bazar Cezar waar ze zich meer toelegt op tweedehandse kledijpakketjes. Nu gaat ze ook samenwerken met Kringwinkel Kust en koppelt er meteen een goed doel aan.

Het Huis van het Kind mag zich gelukkig achten met een actie van Tine Ameloot van Bazar Cezar. “Via een partnerschap met Kringwinkel Kust kan ik nog meer kinderkledij een tweede leven geven. Daar vindt nog heel veel perfect bruikbare kledij geen weg naar potentiële klanten. Met Bazar Cezar steek ik nu de vele stukken samen in pakketjes per maat en met op elkaar afgestemde kleren voor jongens en meisjes van 9 maanden tot 10 jaar. Het zijn vooral kwalitatief en duurzame merken. Ze zijn te koop in de pop-up-Kringwinkel in de Kapellestraat en bij mij”, vertelt Tine.

Win-win

“Zo zijn we allebei geholpen: de Kringwinkel ziet de berg kledij verminderen en ik kan nog meer ouders aan kleertjes voor hun kinderen helpen: een echte win-win”, is Tine blij met deze samenwerking. “Al een hele tijd stijgt bij mij de vraag naar tweedehandskledij. Kinderen groeien immers heel rap overal uit. Door kledij een tweede leven te geven gaan we ook duurzamer denken en de voetafdruk verminderen.”

De pakketjes die Bazar Cezar aanbiedt, kosten per stuk 19,50 euro. Er zijn twee soorten: ravotpakketjes en gewoon draagbare. “Om er ook een goed doel aan te koppelen nam ik contact met het Huis van het Kind. Per verkocht pakketje schenk ik er samen met Kringwinkel Kust eentje aan dit mooie initiatief”, stelt Tine Ameloot.

Dankbaar

“Immers, hier in de Marktstraat hebben we een ruilwinkeltje voor kwetsbare gezinnen. Het heeft in de korte periode dat het bestaat, al heel veel ouders kunnen helpen. Alle nog bruikbare kledij is hier dan ook heel welkom”, zegt verantwoordelijke Iris Herteleer. “We zijn Tine heel dankbaar voor haar mooie initiatief”, vult schepen van Welzijn Jens Balliere aan.

Kwetsbare gezinnen krijgen een kaart waarop jaarlijks 60 punten plus 24 per extra kind komen. “Per stuk kledij betalen ze een punt. Brengen ze dat in goede staat terug, dan gaat er een punt weer op hun kaart. We hebben ook grote stukken, zoals kinderwagen, stoel, verzorgingskussen, babysit waarvoor ze een waarborg betalen”, legt Iris Herteleer de werking van het ruilwinkeltje uit. Ouders kunnen er op dinsdag van 14.30 tot 15.30 uur en op woensdag van 14.30 tot 17 uur terecht. De actie van Tine loopt mee met deze van De Warmste Week. “Ook voldoende kledij hoort bij opgroeien zonder zorgen”, vindt ze.