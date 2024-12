Tine (56) van actiegroep SOS Heist aan Zee blikt terug op bewogen jaar: “We blijven strijden voor een leefbaar Heist”

Martine ‘Tine’ Fouquet (56) van de actiegroep SOS Heist aan Zee heeft er een bewogen jaar op zitten. Ze blijft strijden tegen een grootschalig woonproject langs de Heistlaan en ijvert voor de bewoners, zoals haar vader en wijlen haar moeder, die getroffen zijn door woningschade door het HOOST-project. “De dood van mijn moeder begin dit jaar kan ik niet los zien van de vele miserie door dit megalomane project”, zegt Tine.

Tine Fouquet toont zich opnieuw een en al inzet, engagement en strijdlust als we haar ontmoeten bij haar thuis in de Pannestraat in Heist, met vanuit haar appartement frontaal zicht op het voetbalplein van KFC Heist. We blikken met haar terug op een bewogen jaar voor Knokke-Heist. Wie Tine Fouquet zegt, zegt Heist: ze woont er al heel haar leven en blijft strijden voor de sociale cohesie en de leefbaarheid in deze Knokke-Heistse deelgemeente met volks karakter. Tine – die van opleiding maatschappelijk assistent is, als vrijwilliger bij Oranje werkte, maar nu al ettelijke jaren bij de FOD Financiën aan de slag is – ligt aan de basis van het buurt- en actiecomité SOS Heist.

Niet voor gezinnen

“Dat comité heb ik opgericht in 2023 naar aanleiding van de plannen van ontwikkelaar ION om 117 wooneenheden, voornamelijk appartementen met één of twee kamers, te realiseren op een perceel langs de Heistlaan, waar een boerderij was. Ik heb wel een band met deze omgeving omdat ik vroeger nog in de voormalige pastorie daartegenover gewoond heb”, zegt Tine. “Dat project is, zoals zoveel projecten de laatste tijd in onze gemeente, veel te groot en niet aangepast aan de draagkracht van de omgeving. Er wordt wel gezegd dat er woongelegenheid nodig is in Knokke-Heist, om de jonge gezinnen hier te houden, maar zo’n project is daar niet geschikt voor. Jonge gezinnen willen geen appartementen met een beperkt aantal kamers, maar wel een huis met een tuintje erbij. Met SOS Heist hebben we een standaardformulier opgemaakt en zo werden meer dan 300 bezwaarschriften ingediend. ION heeft dan de aanvraag ingetrokken en een nieuw dossier ingediend in 2024, maar de aanpassingen waren zo beperkt dat we opnieuw bezwaarschriften hebben ingediend, en die tweede keer waren het er meer dan 600.”

“Dood van mijn moeder kan ik niet los zien van de miserie door megalomaan HOOST-project”

De acties van Tine Fouquet hadden duidelijk effect, want het gemeentebestuur, toen onder leiding van burgemeester Jan Morbee (Gemeentebelangen), besloot geen vergunning toe te kennen. Tegen die beslissing is de projectontwikkelaar nu in beroep gegaan bij de provincie West-Vlaanderen, die tot nu toe nog geen uitspraak heeft gedaan. “Eerlijk is eerlijk: ik waardeer het wel dat het gemeentebestuur toen beslist heeft om geen vergunning toe te kennen. Al zal het feit dat het zo dicht bij de verkiezingen was, ook wel meegespeeld hebben”, zegt Tine. “We hebben nu een inzameling gedaan om de juridische bijstand te financieren, maar ik heb in het begin al wel vaak uit eigen zak betaald. In ieder geval gaan we de strijd niet opgeven.”

Hoost

Nog een project waar Tine hevig tegen tekeer gaat, is Hoost, het veelkleurige bouwwerk op het vroegere marktplein van Heist, al is het verschil dat dit er wél doorgekomen is. “Ik heb nooit begrepen hoe de gemeente toestond, dat er zo’n megalomaan project komt in een vissersdorp als Heist en er zelfs mee in participeert. De Heistenaars zaten daar helemaal niet op te wachten en zijn mistevreden dat ze hun marktplein kwijt zijn, waar de openbare markt altijd plaatsvond”, zegt Tine. “En waar we allemaal voor vreesden, is ook uitgekomen. Door de grootschaligheid en de ondergrondse bouwlagen zijn er stabiliteitsproblemen ontstaan, met kraken en scheuren in tientallen woningen als gevolg, zoals ook bij mijn ouders. Zij hebben heel veel problemen daarmee. Ik sta mijn familie zo goed mogelijk bij in de administratieve mallemolen met de verzekeringen, die alles zoveel mogelijk minimaliseren. Mijn moeder is begin dit jaar gestorven. Ze had hersenvliesontsteking, maar ik kan haar dood toch ook niet los zien van de vele miserie door dit megalomane project….”

Het logo van actiegroep SOS Heist aan Zee: “Er moet geluisterd worden naar de noden van gewone inwoners in plaats van naar projectontwikkelaars”, vindt Tine. © PDV

Wat Tine denkt over het nieuwe gemeentebestuur, willen we tot slot nog weten. “Ik had al veel contact met huidig burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht) toen ze nog oppositieleidster was, en daar had ik veel steun aan”, zegt Tine. “Dus ik heb wel meer vertrouwen in het huidige bestuur dan in het vorige. Ik hoop dat er meer geluisterd zal worden naar de noden van de gewone inwoners in plaats van naar de projectontwikkelaars. Maar we zullen het goed blijven opvolgen en blijven strijden voor een leefbaar Heist.”