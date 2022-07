Timothy De Vos en Anneleen Vande Riviere schrijven Ten Miles Dwars Door Zulte op hun naam

Zondagvoormiddag stond de vijfde editie van Dwars Door Zulte op het programma. Ruim 400 sportievelingen kozen uit drie afstanden Timothy De Vos en Anneleen Vande Riviere waren heer en meester op de Ten Miles.

Heel wat mooi volk in deelgemeente Olsene. Burgemeester Simon Lagrange schoot om precies 9u30 de Tien Mijl op gang. Al vlug was duidelijk dat er geen kruit gewassen was tegen Timothy De Vos. Halfweg had de Lovendegemnaar al een riante voorsprong. Henri Vandendorpe werd voor eigen publiek onbedreigd tweede op drie minuten van de winnaar. Bram Laevens uit Heestert werd knap derde. Kortrijkzaan Semy Tlili werd vierde en Thijs Vercaemer uit Dentergem vijfde.

Bij de dames was Anneleen Vande Riviere out-standing. De atlete uit Machelen finishte met ruim vier minuten voorsprong op Els Buyl uit Asse. Joke Coene mocht mee het podium op als derde. Emelie Van Isacker uit Waregem werd vierde en Elise Vandewoestijne uit Olsene vijfde.

Vice wereldkampioen crossduatlon bij de beloften Nicolas De Smet uit Waregem zegevierde onbedreigd op de 8 kilometer. Jonas Vandeputte en Christophe Colpaert eindigden respectievelijk tweede en derde.

Bij de dames won Camille Roman uit Aalter. De vriendin van Nicolas De Smet had 13 seconden voorsprong op Camille Van Gheluwe uit Oostrozebeke. Ulrike Debie uit Vichte werd knap derde.

Hans Omey uit Sint-Eloois-Vijve snelde zonder tegenstand naar de zege op de 4 kilometer. Zultenaar Fabrice Laga werd drie minuten later tweede en Simon Maes uit Oostrozebeke derde.

Bij de dames was het Helena Dewaele uit Vichte die geen tegenstand duldde. Britt Devos uit Aalter werd tweede voor Lien Goerlandt uit Olsene.

(ELD)