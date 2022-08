Tim verbreekt wereldrecord ‘op een eenwieler over een rij bierflesjes rijden’

West-Vlaanderen is een wereldrecordhouder rijker. Tim Desmet uit Middelkerke reed liefst 32,81 meter met een eenwieler over… een rij lege bierflesjes.

De vzw Samen Bewegen voor Adem is er afgelopen weekend in geslaagd om op vijf dagen tijd van het dorpje Krewinkel in de provincie Luik naar het Zeepreventorium in De Haan te fietsen op eenwielers. Liefst 74 deelnemers zetten dat huzarenstukje neer. Bedoeling was geld inzamelen voor de strijd tegen mucoviscidose.

Tim Desmet (29) uit Leffinge bij Middelkerke gaf de stunt extra kleur: onderweg verbrak hij het wereldrecord ‘op een eenwieler over een rij bierflesjes fietsen’. Hij eenwielerde over liefst 32,81 meter aan lege flesjes. Het vorige wereldrecord stond op 30 meter en was in handen van een Chinees.