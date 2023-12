Tim Vanhauwaert verkozen tot deken van Sint Elooisgilde Doomkerke voor 2025

Naar jaarlijkse gewoonte werd op zaterdag 9 december 2023 door de Sint Elooisgilde feest gevierd in Doomkerke, bij Ruiselede.

In de ochtend werden de feestvierders en de ruiters uitgenodigd op de koffie met poetskoffie bij deken Kurt Vergote. Omstreeks 10 uur trok het gezelschap naar de kerk waar de paarden werden gezegend door de diaken. Alvorens aan tafel te gaan voor het middagmaal werden nog enkele kroegen bezocht.

Verkiezing

Na de koffie werd over gegaan tot de verkiezing van de nieuwe deken voor het jaar 2025. Het werd Tim Vanhauwaert uit de Scheidingsstraat in Doomkerke. Tim is gehuwd met Sandy Bonne en is vader van Sem, Vic en Tiny. Hij baat een zelfstandige zaak uit in tuin- en terrasaanleg en onderhoud. Zijn hobby’s zijn muziek en darts. Hij is frontman van de band The Rumours uit Ruiselede. (WV)