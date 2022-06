Tim uit Roeselare wil na overlijden van dochtertje geld inzamelen voor anderen

Na het overlijden van zijn 4-jarig dochtertje Nyah aan kinderepilepsie organiseerde Tim enkele jaren geleden al verschillende evenementen ten voordele van het Steunpunt Kinderepilepsie. Enkele jaren later richt hij samen met enkele vrienden de vzw BTFly op. De komende twee weekends organiseert de nieuwe vzw twee muziekevenementen. Later volgen ook nog comedyshows ten voordele van het goede doel.

De inmiddels in Kortemark wonende Tim D’heedene verloor begin 2018 zijn dochtertje Nyah (4) na een epilepsieaanval. Tijdens zijn verwerkingsproces begon Tim met het organiseren van allerlei evenementen ten voordele van het goede doel. In het kader van Music For Life wist hij met onder andere een optreden van Willem Vermandere, een comedyshow een voettocht naar Wachtebeke 25.000 euro in te zamelen voor het Steunpunt Kinderepilepsie. Het jaar nadien werd met een concert van Stan Van Samang en een comedyshow met Kamagurka 16.200 euro ingezameld voor datzelfde goed doel. “Van een persoonlijk drama wou ik toch nog iets moois maken. Het maakte deel uit van mijn verwerkingsproces. Het was mijn bedoeling om vier jaar op rij, de leeftijd van Nyah, iets te doen.”

Vlinder

Tijdens de coronacrisis bleven Tim en zijn vrienden die hem de voorbije jaren steunden bij de organisaties, niet stilzitten. Tim (33), Gerben Demeulenaere (31) uit Roeselare, Davy Coussens (40) uit Lichtervelde en Charlotte Dics (32) uit Hooglede richtten samen de vzw BTFly op. “Ik noemde Nyah vroeger soms mijn Butterfly en heb ook een tatoeage van een vlinder. Maar toch is het de bedoeling om de vzw los te koppelen van onze eerdere organisaties.” Aanstaande zaterdag is er in het jeugdhuis De Vortn Vis in Ieper een eerste muziekevenement. Op vrijdag 10 juni palmt de nieuwe vzw, die in Roeselare is opgericht, zaal Trax in. Onder andere Janez Detd staat dan op de affiche. “We starten met twee muziekevenementen, maar het is onze bedoeling om in de toekomst ook comedy-events te organiseren.”

Goede doelen

De opbrengst van de evenementen schenkt de vzw aan nog te bepalen goede doelen. “We willen iets betekenen voor mensen die het nodig hebben. We gaan geen bedragen meer schenken, maar kiezen telkens voor materiaal dat die goede doelen kunnen gebruiken. Zo weten we ook dat het geld goed besteed wordt.”