Tim Soenens wint regenachtige 25ste Saladekermisloop in Egem

Onder een donkere hemel werd in de Pittemse deelgemeente door jong en oud gelopen.

Bij de jeugd won de Egemse Elise Debussche de wedstrijd voor het eerste en tweede leerjaar. Haar dorpsgenote Thiana Santelé won bij de tweede graad en Vince Mathieu uit Ichtegem won bij het vijfde en zesde leerjaar.

Voor de recreatieloop over 3,3 km waren 35 dames en heren ingeschreven. Het podium was volledig Egems getint. De 13-jarige Tiago Dekie won afgescheiden in 11.29 voor Bjorn Meiriaene en Yorik Werbrouck na een snelle wedstrijd. De winnaar loopt voor AVMO de 400 meter op de piste.

Bij de dames was de Pittemse Olivia Verbiest de beste. Voor de prestatieloop trotseerden 75 deelnemers de lichte regen en na de eerste van drie ronden liep Tim Soenens op kop met een lichte voorsprong op Thibaut Nelis. Na twee ronden was de voorsprong van de leider uitgebreid zodat er geen twijfel meer bestond wie de snelste zou zijn over de 9,9 km.

In 33.12 maakte Pittemnaar Tim Soenens de lange afstand rond en pakte zijn derde zege in Egem. Op ruime afstand werd Thibault Nelis tweede en Timme Mahieu volgde op de derde plaats. Melissa Nobus was de eerste dame.

(WD)